加拿大经济：利率应按兵不动，直到数据有所改善--央行总裁

**长期利率面临压力**

加拿大央行引述波洛兹谈话指出，他并不担心国际间升息的呼声，他的决策将基于加拿大的经济因素。11月时他驳斥经济合作暨发展组织(OECD)有关该国可能在2014年开始升息的看法。

波洛兹的确在周二提到，今年利率将有上行的压力，但他是特指长期利率，而非央行制定的利率，因美国和全球经济体皆走强，且缩减刺激措施。

波洛兹称，“因此随着缩减购债展开，我们料将可以见到如同夏季时的状况，也就是长期利率有所上升，不过很大部份看来都已经反映在价格上。”

另一方面，在调整央行隔夜利率目标的议题上，他称这是一个可以动用的工具，“但我们必须从更为全面的角度考量其潜在冲击。”

他指出，利率升高可能对高负债加国消费者带来负面冲击。

“其影响程度是否会符合我们通常的预期？鉴于当前情势，可能不会，”他说道，他所指的是家庭负债与所得之比率创纪录高点，“从消费者观点来看这是一个相当脆弱的状况”。(完)