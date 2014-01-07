南非汇市：兰特兑美元上涨，市场等待外汇储备数据

路透约翰内斯堡1月7日 - 南非兰特兑美元周二上涨，上日曾触及五年低点。交易商关注可能影响市场走势的周三出炉的外汇储备数据。

1517GMT时，兰特兑美元 报10.6210，较周一纽约收盘上涨0.2%，美国数据令人失望限制美元涨幅。周一稍早，兰特触及10.7360的2008年11月以来低位。

南非央行定于周三发布12月外汇储备数据，如果数据令人失望，则兰特可能下跌。

Absa Capital的分析师在周二发表的一份季度经济展望报告中写道，虽然兰特对美联储12月缩减购债决定反应冷淡，但未来几个月兰特仍很脆弱。

Absa Capital说，“兰特对缩减决定反应平静，显示市场至少已经预料到了此计划。但即将到来的流动性收紧和利率上升，或仍会损及南非的资金流入，这有可能导致兰特走软。”

政府公债周二走坚，2026年到期政府公债收益率 下跌6个基点，至8.235%。2015年到期政府公债收益率 下跌4个基点，报6.19%。(完)

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