美国与加拿大经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日当周 1月8日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 12月27日当周 -- 351.1 再融资指数 -- 1,444.3 1200 美国抵押贷款市场指数 1月3日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 12月 增加20 增加21.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加181.9 1月9日(四) -- 美国ICSC连锁店销售(较前月) 12月 -- +2.1% 1230 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 12月 -- 4.5314 1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 19.0 19.22 1330 加拿大建筑许可 11月 -3.0% +7.4% 1330 加拿大新屋价格 11月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月4日当周 33.5 33.9 四周均值(万人) -- 35.725 续请失业金人数(万人) 12月28日当周 284 283.3 1月10日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加19.6 增加20.3 民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加19.6 制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.7 失业率 7.0% 7.0% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1330 加拿大就业变动(万人) 12月 增加1.46 增加2.16 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 -- 66.40% 1500 美国批发(趸售)库存 11月 +0.4% +1.4% 趸售销售 +0.8% +1.0% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月3日当周 -- 132.9 1月13日当周 1月13日(一) 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 -- 赤字1,352 1月14日(二) 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 12月 -- 92.5 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月11日当周 -- -5.4% 1330 美国进口价格 12月 +0.1% -0.6% 出口价格 持平 +0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月11日当周 -- +4.1% 1500 美国企业库存 11月 +0.4% +0.7% 1月15日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 1月10日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 正4.00 正0.98 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -- +0.7% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.3%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 李春喜; 审校 徐文焰)