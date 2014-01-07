版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 8日 星期三 07:48 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    
    1月6日当周    
    
    1月8日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        12月27日当周        --      351.1 
              再融资指数                                                  --    1,444.3  
    1200  美国抵押贷款市场指数                          1月3日当周        --        --
              再融资指数                                                  --        --  
    1315  美国ADP民间就业人数(万人)                           12月     增加20  增加21.5
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                              11月    增加150 增加181.9     
    
    1月9日(四)
      --  美国ICSC连锁店销售(较前月)                          12月        --      +2.1%
    1230  美国Challenger企业计划裁员数量(万人)                12月        --     4.5314
    1315  加拿大房屋开工(万户)                                12月       19.0     19.22
    1330  加拿大建筑许可                                      11月      -3.0%     +7.4%
    1330  加拿大新屋价格                                      11月      +0.1%     +0.1%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                    1月4日当周     33.5      33.9
              四周均值(万人)                                              --     35.725
              续请失业金人数(万人)                      12月28日当周     284      283.3 
    
    1月10日(五)
    1330  美国非农就业岗位(万个)                             12月    增加19.6  增加20.3
              民间就业岗位(万个)                                     增加19.5  增加19.6
              制造业就业岗位(万个)                                    增加1.5   增加2.7
              失业率                                                     7.0%      7.0%
              平均时薪                                                  +0.2%     +0.2%
              每周平均工时                                               34.5      34.5  
    1330  加拿大就业变动(万人)                               12月    增加1.46  增加2.16
                    失业率                                               6.9%      6.9%
                  就业参与率                                              --     66.40%
    1500  美国批发(趸售)库存                                 11月       +0.4%     +1.4%
                      趸售销售                                          +0.8%     +1.0%
    1530  美国ECRI经济领先指标                         1月3日当周         --      132.9  
    
    
    1月13日当周    
    
    1月13日(一)
    1900  美国联邦预算(亿美元)                               12月         --  赤字1,352
    
    1月14日(二)
    1230  全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数               12月         --       92.5
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月11日当周         --      -5.4%
    1330  美国进口价格                                       12月       +0.1%     -0.6%
              出口价格                                                   持平     +0.1%
    1330  美国零售销售(较前月)                               12月       +0.4%     +0.7%
                  扣除汽车零售销售(较前月)                              +0.4%     +0.4%    
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月11日当周         --      +4.1%
    1500  美国企业库存                                       11月       +0.4%     +0.7%
            
    1月15日(三)    
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月10日当周         --        --
              再融资指数                                                  --        --
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                     2月      正4.00     正0.98
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   12月        +0.2%     -0.1%
                             (较上年同期)                                 --      +0.7%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.1%     +0.1%
                             (较上年同期)                                 --      +1.3%(完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐