国际油市：油价上涨，北美严寒天气影响炼厂运转且供应忧虑重燃

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约1月7日 - 油价周二上涨，北美寒冷天气影响到一些炼厂的运转，且对于利比亚石油生产和伊拉克冲突的忧虑升温。
美国和加拿大有至少五家炼厂减少供应，因严寒天气导致减产，某些地方甚至全面停产。
“炼厂关闭是今天主要的影响因素，”Jefferies Bache驻纽约的高级副总裁Joseph Posillico说。
布兰特原油期货 结算价报每桶107.35美元，较周一上涨0.62美元，结束前五个交易日结算价不断下滑的走势。美国原油期货 结算价报93.67美元，涨幅仅略高于0.25%。
美国RBOB汽油期货 涨3.45美分报每加仑2.6805美元。
美国石油协会(API)周二公布，上周原油库存减少730万桶。
利比亚继续给国际市场带来长期忧虑，此前一艘油轮接近被封锁的Es Sider港口准备装载石油，但遭到利比亚海军的攻击。近几个月来，利比亚的抗议份子控制了多个港口，要求政府给予更多自治权力。
此前利比亚El Sharara大型油田恢复生产导致油价下降，但分析师对该国产量进一步恢复的前景感到悲观。(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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