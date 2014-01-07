国际油市：油价上涨，北美严寒天气影响炼厂运转且供应忧虑重燃

路透纽约1月7日 - 油价周二上涨，北美寒冷天气影响到一些炼厂的运转，且对于利比亚石油生产和伊拉克冲突的忧虑升温。

美国和加拿大有至少五家炼厂减少供应，因严寒天气导致减产，某些地方甚至全面停产。

“炼厂关闭是今天主要的影响因素，”Jefferies Bache驻纽约的高级副总裁Joseph Posillico说。

布兰特原油期货 结算价报每桶107.35美元，较周一上涨0.62美元，结束前五个交易日结算价不断下滑的走势。美国原油期货 结算价报93.67美元，涨幅仅略高于0.25%。

美国RBOB汽油期货 涨3.45美分报每加仑2.6805美元。

美国石油协会(API)周二公布，上周原油库存减少730万桶。

利比亚继续给国际市场带来长期忧虑，此前一艘油轮接近被封锁的Es Sider港口准备装载石油，但遭到利比亚海军的攻击。近几个月来，利比亚的抗议份子控制了多个港口，要求政府给予更多自治权力。

此前利比亚El Sharara大型油田恢复生产导致油价下降，但分析师对该国产量进一步恢复的前景感到悲观。(完)

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