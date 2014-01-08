金砖国家：1月7日股汇市收盘纵览

路透1月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月7日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.1%，成为971.48点。
中国股市：沪综指微幅收升终止三连跌，交投清淡A股成交额创半年新低
香港股市：微幅收高0.1%，利丰大涨近10%
中国汇市：人民币即期收盘微升，春节前客盘需求趋于清淡
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拉美股市：巴西股市下跌，标普言论引发对巴西债信评等今年可能遭下调的担忧，墨西哥股市则从逾一个月低点反弹。Bovespa指标股指 下跌1.07%，报50,430.02点。
拉美汇市：巴西雷亚尔逆转涨势微跌，因市场担心巴西遭降评
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南非股市：连续第三天收低，Mondi和2013年其他明星股受创，因担心其股价涨得过高。不过跌幅受限，因投资者转向去年表现落后的银行股，比如南非标准银行。Top-40绩优股指数 略微下滑0.08%，至41,132.70点。综合指数 则下滑0.07%，至45,867.52点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，市场等待外汇储备数据
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印度股市：连续第五日下跌，并2011年以来最差年度开局表现，Infosys Ltd等科技股下跌，因该公司周五公布季报前市场人气谨慎。指标BSE指数 下跌0.45%或94.06点，报20,693.24点。NSE指数 跌0.47%或29.20点，报6,162.25点。
印度汇市：印度卢比收盘几乎持平，股市连续第五日下跌，且创2011年以来最差年度开局表现，抵消了外资持续流入该国债市带来的正面效应。卢比兑美元 收报62.30/31，上日报62.31/32，交投在62.30至62.47的窄幅区间。
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俄罗斯股市及汇市：适逢新年假期休市。MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.41点至761.41点。 (完)
(整理 李爽 审校 张荻)