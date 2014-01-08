《香港报摘》--其他报纸重要消息1月8日

* 明报：

--大马赌王林国泰旗下的云顶香港 其附属公司金银岛娱乐场主席关恩赐表示，计划在澳门葡京酒店对面填海出来的南湾湖地段，兴建精品酒店之外，更计划到横琴发展主题乐园，涉及投资估计达300亿至400亿元人民币。

--香港政府将建立一套适用于本港的金融机构有效处置机制，第一阶段为期3个月的公众谘询昨天开始，对濒临倒闭的金融机构的处理方案包括，强制转让业务至另一家机构，通过债券换股权交易自救，以及暂时公有化等。

* 星岛日报：

--标普昨日出报告，指分拆对港灯 不利，因为港灯的贷款增多，以及利息上升，将减少该公司的现金流，令信贷评级转弱。

* 苹果日报：

--去年底获中银监批准，在上海自贸区内开设支行的外资金融机构，终于有区内据点正式开业。星展（中国）及东亚（中国）设于沪外高桥保税区内的自贸区支行，昨先拔头筹，双双开业，其他已获当局批准设立支行的外资行，包括滙丰 、恒生 等，亦表示正在积极筹备中，争取区内支行尽快开业。

--受到辣招影响及政府开支增加，罗兵咸永道预期2013/14年度政府财政盈余为223亿港元，较2012/13年度的648亿港元减65.6%（政府原估计为录得赤字49亿港元）；同时预测截至明年3月底政府财政储备可望达7,552亿港元，相当于政府21个月的开支。

* 东方日报：

--内地白银生产商中国白银 进军下游零售，该公司推多个银饰品牌，并建立电商平台。首席财务官梅以和料，零售业务投资额初步不超过1亿元人民币，又指零售业务的毛利率一般可逾50至60%，远高于公司现有白银生产业务。

--去年晋升为内地第六大智能手机生产商小米，本年度首次网售，20万台红米手机在4分内售罄。

* 文汇报：

--儿童用品股好孩子国际 主席兼首席执行官宋郑还表示，单独二胎政策开放，今年至少多生200万名孩子。公司将加大力度做市场推广，仅中国市场今年便投放1,000万元人民币作产品研发。同时维持一至三线城市的销售，进一步推进至四至六线城市。

--宝龙地产 公布，去年全年合约销售总额及合约销售总面积分别达93.73亿元人民币及98.8万平方米，按年分别增加44%及17%。

* 大公报：

--踏入2014年，内地房企又再展「抽水」潮，富力地产 和佳兆业 率先抢闸发债。其中富力地产将发行2019年到期10亿美元8.5%优先票据。佳兆业则根据去年3月发行5.5亿美元8.875厘优先票据的条款及条件，额外发行2018年到期之2.5亿美元8.875%优先票据。(完)