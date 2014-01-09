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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 09:25 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国国家开发银行 40亿元人民币三年期固息债9:30-10:30招标，利率预测均值5.76%
  国开行30亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标，利率预测均值5.80%
  国开行30亿元七年期固息金融债9:30-10:30招标，利率预测均值5.83%
  中国中材集团15.5亿元三个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承   
  金红叶纸业集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行和中信银行主承
  招商证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等承销
  中原证券9亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承      
  四川省交通投资集团35亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和中行主承
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  二、新债上市：   
   
  南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1380396，票面利率8.37%
  广发证券 25亿元三个月短融071404001，票面利率6.28%
  申银万国证券25亿元三个月短融071415001，票面利率6.25%
  内蒙古东达蒙古王集团8亿元一年期短融041453001，票面利率8.30%
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  三、缴款：  
  
  财政部100亿元五年期固息债140001，票面利率4.47%  
  中信证券 40亿元三个月期短融
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  四、还本付息：
  
  中国电力投资集团10亿元五年期中票0982001到期兑付，票面利率3.9%    
  申银万国证券25亿元三个月期短融1390083到期兑付，票面利率5.1% 
  华立集团股份有限公司6亿元一年期短融041351001到期兑付，票面利率5.5%
  河南省宛西制药股份有限公司3亿元一年期短融041353001到期兑付，票面利率5.64% 
  兴源轮胎集团6亿元一年期短融041353002到期兑付，票面利率5.64%
  国中(天津)水务有限公司2亿元一年期短融041358002到期兑付，票面利率5.6%
  新疆广汇实业投资(集团)15亿元一年期短融041360002到期兑付，票面利率5.16%
  12宁交投MTN11282005付息
  13滁州同创债1380002付息
  13通港闸债1380003付息
  13南昌经开债1380004付息
  13资阳城投债1380005付息
  13深茂业MTN11382002付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --据悉，新一轮服务贸易促进政策有望近日出台，将支持符合条件的服务外包企业发行债务融资工具和在境内
外特别是创业板上市，拓宽服务外包企业融资渠道，并引导社会资本进入服务外包创业投资领域和新兴国际服务
外包发展领域。
    
    今日国家统计局公布12月工业品价格指数(PPI)      (11月-1.4%)
                     12月居民消费价格指数(CPI)    (11月3.0%)
    1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告
    1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会   
        公布12月固定资产投资(不含农户)            (1-11月19.9%)
            12月社会消费品零售总额                (11月13.7%)
            12月工业增加值                        (11月10%)
            12月房地产投资和销售情况月度报告
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/李宏薇；审校 吴芳/边竞)
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