《中国债券市场每日交易备忘》--1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行 40亿元人民币三年期固息债9:30-10:30招标，利率预测均值5.76% 国开行30亿元五年期固息金融债9:30-10:30招标，利率预测均值5.80% 国开行30亿元七年期固息金融债9:30-10:30招标，利率预测均值5.83% 中国中材集团15.5亿元三个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 金红叶纸业集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行和中信银行主承 招商证券 15亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等承销 中原证券9亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 四川省交通投资集团35亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1380396，票面利率8.37% 广发证券 25亿元三个月短融071404001，票面利率6.28% 申银万国证券25亿元三个月短融071415001，票面利率6.25% 内蒙古东达蒙古王集团8亿元一年期短融041453001，票面利率8.30% ============================================================================ 三、缴款： 财政部100亿元五年期固息债140001，票面利率4.47% 中信证券 40亿元三个月期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国电力投资集团10亿元五年期中票0982001到期兑付，票面利率3.9% 申银万国证券25亿元三个月期短融1390083到期兑付，票面利率5.1% 华立集团股份有限公司6亿元一年期短融041351001到期兑付，票面利率5.5% 河南省宛西制药股份有限公司3亿元一年期短融041353001到期兑付，票面利率5.64% 兴源轮胎集团6亿元一年期短融041353002到期兑付，票面利率5.64% 国中(天津)水务有限公司2亿元一年期短融041358002到期兑付，票面利率5.6% 新疆广汇实业投资(集团)15亿元一年期短融041360002到期兑付，票面利率5.16% 12宁交投MTN11282005付息 13滁州同创债1380002付息 13通港闸债1380003付息 13南昌经开债1380004付息 13资阳城投债1380005付息 13深茂业MTN11382002付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据悉，新一轮服务贸易促进政策有望近日出台，将支持符合条件的服务外包企业发行债务融资工具和在境内 外特别是创业板上市，拓宽服务外包企业融资渠道，并引导社会资本进入服务外包创业投资领域和新兴国际服务 外包发展领域。 今日国家统计局公布12月工业品价格指数(PPI) (11月-1.4%) 12月居民消费价格指数(CPI) (11月3.0%) 1/18公布70个大中城市12月住宅销售价格月度报告 1/20国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布12月固定资产投资(不含农户) (1-11月19.9%) 12月社会消费品零售总额 (11月13.7%) 12月工业增加值 (11月10%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/李宏薇；审校 吴芳/边竞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申