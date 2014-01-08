港报财经评论：新兴股市未走出低谷--信报1月8日

新兴股市未走出低谷 /习广思

欧美股市在新年后出现回吐，但跌势似乎有所缓和。如果阁下认同年初是资金作全年部署之时，应该留意1月各地股市的走势，作为全球配置的一点线索。现时资金依然倾向买欧美股票，理由是宏观及政策风险下降。索罗斯说，环球经济的不确定因素不在欧洲，而欧洲正在竭力摆脱长期滞胀，欧央行行长德拉吉多番重提目标通胀2%一事，给市场的讯号是，欧央行刺激通胀的行动将继续。昨日欧洲公布经济指数续改善，各地债息续跌。中港“水”续紧，股市难寄厚望。中国内地“水”由去年12月开始紧张，先是银行拆息抽升，一度惹起钱荒之忧，加上人行逆回购操作时做时停，惹人感觉政策讯号不清晰。

A股“水紧”，股市续跌，交投淡静，市场观望的是IPO重启后的反应，目前已有26间公司IPO获批，未来两周将密集发行，A股如何承受这批A股造成的资金紧张，恐怕在农历新年前还会困扰中港股市。港股续玩个股、炒板块，中资股疲弱，恒指反弹但乏力。恒指昨天早段反弹逾100点后，即见转弱，收报22,712点。大市全日成交额617亿港元，沽空比率9.9%。恒指反弹由非中资蓝筹带动， 和黄 欧美概念获看好，利丰 张扬新3年计划，股价由谷底反弹，汇控 负责维稳大市。跟着资金走，拥欧美经济复苏概念的股份续被看好。

中国内地A股跌稳，H股已跌至超卖边缘，中资金融股弱势未改，内银股见超卖，但跌势减轻，反而早前撑得住的券商股，跌势不可收拾。H股短期有望跌稳，甚至见反弹，可惜在“水紧”忧虑下，相信短期有反弹没上升。大市焦点落在濠赌股身上，大型濠赌股再创新高，二三线濠赌股在大行唱好下续有升幅。再看濠赌股过去大半年表现，一是投资数据，二是报告效应。大行报告发功，相信是配合客户追沽策略。多只近日热炒的物流、新能源股回吐，但这批股份将继续成为今年的赢家。市场多个板块愈炒愈细，大的那只升了，资金自然再追又是落后的一批。事实上，在新能源、环保、科技、网络股中发掘明日之星，肯定是在中小型股中寻找。

欧罗有力挑战1.38 /苏子

昨天欧盟统计局公布最新的12月份欧罗区CPI，以年率计仅升0.8%，升幅低于11月的0.9%，并明显低于央行设定的2%通胀目标。欧罗区偏低的通胀率或令市场担心可能威胁欧罗区目前仍然十分脆弱的经济复苏势头。不过，数据公布后，欧罗兑美元却未见下跌，仍在上日的交易范围内争持，反映在明日欧洲央行议息前，市场暂时失去进一步推低欧罗兑美元的兴趣，以及对欧罗区经济复苏仍具信心；同时亦反映欧罗兑美元在本周初的低位触及日线均衡图云雾区顶部支持（1.3563）后已成功获得良好承接力；因此，如明天欧洲央行议息后，欧罗兑美元未见跌破本周初的低位，到收市时10天SMA（1.3692）可以失而复得，预料欧罗兑美元在元旦假期后的弱势可望告一段落。

若本周五美国公布最新的就业报告并未能刺激美元进一步上升，相信欧罗兑美元稍后应有力挑战阻力区。踏入2014年后，欧罗兑瑞郎的走势明显转强，本周初更成功突破100天SMA阻力（1.23）收市。昨天欧洲市早段，欧罗兑瑞郎在技术走势出现重大突破下，一度触及两个多月新高，并且为连续6个交易日上升，走势非常强劲。欧罗兑瑞郎明显上升的原因，则与市场预期欧罗区在2014年的复苏步伐会加快，这有利欧罗汇价走高，因此使到瑞郎成为主要欧洲货币中最为疲弱的货币。

昨天欧洲市欧罗兑瑞郎所造的高位与20周保历加通道顶部阻力相若。如本周结束时汇价仍能保持强势并企稳在此顶部阻力以上，将反映欧罗整体走势稍后将会继续保持强势，兑美元若挑战阻力区，相信届时成功破关而上的可能性极高。瑞郎的大弱势使到昨天美元兑瑞郎一度高见0.9085美元，此高位刚好为100天SMA阻力所在。由于目前美元兑瑞郎已突破20天保历加通道顶部阻力（0.9025）并企稳之上波动，反映正处于强势单边升市里运行，稍后只要没有返回通道内波动，预料100天SMA阻力不难突破，随后朝着去年11月7日的0.9250高位迈进。