港报财经评论：医药股严选，捧石药四环--经济日报1月8日

医药股严选，捧石药四环 /林瑞芬

大蓝筹大国企，乏善可陈，恒指昨轻微反弹28点至收报22,712；成交额约617亿港元。技术上，恒指波动空间进一步收窄至22,500至23,000间。电能实业 落实分拆港灯成事，昨回挫1.3%至59.1港元。有估港灯定价息率5至6厘楼上，投资者考虑认购与否，则要衡量未来中、美息率的走向，趋走高时，公用股的吸引力就会大减。长和系一向善于买卖资产，高管个个是密底算盘，今趟电能可能都有股东疑问，为何不选择拆海外资产，电能以本港资产港灯为核心。以往好息之徒的现有选择，可能是要焗先认购港灯，但又不敢乱抛电能，因主席霍建宁都说若找不到合适收购对象，分分钟将套现所得派回股东。

将港灯成功上市之时，和黄 相信也更为积极筹备其他分拆，该股昨升1.4%至104.4港元，又创52周新高位106.2港元，升势近月趋缓步上升。中国内地又被传阿爷维稳股市迎IPO，但内银股仍感寒意，暂难望有改善动力，上证只能暂止跌势。港股炒股不炒市持续，去年度强势濠赌股升势再全面爆发。濠赌股气势果然淩厉，大市跌升少些，大市升升多些，龙头银河娱乐 及金沙中国 昨分别升5.7%及3.5%，澳博 、永利澳门 升2.8%及3.6%，可证年初来讲，没有太多的选择下，市场人士仍关注濠赌股，毕竟市势求顺，顺水推舟胜于逆市行舟。汇彩控股 更急升16%至4.74港元。

濠赌股顺势，去年有传澳门政府再发赌牌，二、三线的股价更为显着。不单如此，市场对澳门的博彩收入预期也保持乐观。如大摩刚发表报告指，将澳门博彩收入增长预测由13%调高至18%，顺手又调高了部分濠赌股的目标价，如将银河娱乐目标价由61港元上调至79港元；将永利澳门目标价由29港元上调至35港元。花旗将今年澳门博彩收入预测增长调高至20%，将银河娱乐目标价调升至91港元。

A股盼转牛，内险上层楼 /余少文

中国内地股市稳定跌势，国企指数则4连跌。A股连跌4年后，只要摆脱跌势，已经可以令保险股于今年重生。A股昨日低开高走，最后沪升深跌，国企指数在10,200点至10,282点窄幅上落，全日跌54点或0.5%，收报10,236点，成交额129亿人民币，20%七主板H股逆市上升，但昨日提及的内银股受到中国监管影子银行消息影响而偏软，是国指未能跟恒生指数结束连跌走势的原因。而红筹指数跌39点或0.9%，收报4,346点，成交额42亿人民币。

虽然A股回稳，但短期走势仍是偏淡为主，因为上证综合指数前日跌穿双顶颈线，不排除要下试1,900点，以昨日收市2,047点计算，还有7%跌幅，并可能拖累国指继续调整，跌穿10,000点非难事。A股好，保险股好，目前A股差，保险股当然无运行，过去一个月跌超过10%，跌得最伤是中国财险 下挫20%。其实，中国内地保险业去年收入显着改善，截至11月止保费收入15,886亿人民币，同比升11.5%，是过去3年表现最好的首11个月收入。当中以财产险保持强劲增长，首11个月同比增长16%至5,585亿人民币，而寿险同期只升7%至8,847亿人民币。简单逻辑是保费上升，可用作投资的资金相应增加，只要股市好景，来自投资的回报上升，便可带动保险股盈利向好。

由于中国平保 包含银行业务，故A股变化对其影响的敏感度不及国寿、中国太保 和新华保险 ，当中又以国寿对A股变化的敏感度最高。以过去3年为例，基本上A股季度上升，国寿季度盈利环比也可上升，A股季度下跌，国寿盈利环比也跌，只有2013年第1季例外，当季上证跌1%，国寿环比增长1.8倍，故上证去年第4季下跌，国寿以及其他保险股去年第4季业绩对比第3季，颇大机会回落。这或是保险股去年12月开始下跌的原因之一，只是按去年首3季盈利表现来看，相信全年高增长问题不大。按彭博预测，国寿去年每股盈利可升1.6倍至1港元，中国太保 则升90%至1.12港元。