重温稿-路透调查：美国12月就业市场料稳健成长，受经济展现活力所支持

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 12月非农就业岗位料增加19.6万个
* 失业率料持稳于7%
* 平均时薪料上扬0.2%，每周工时将持稳
路透华盛顿1月7日 - 美国经济走强可望激励12月就业市场维持强劲增速，进一步支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月开始缩减刺激规模的决定。
路透对分析师所做调查显示，12月非农就业岗位预计增加19.6万个，略低于11月增加的20.3万个岗位，但将高于2013年前11个月均值188,545个岗位。
"各界对经济抱持正面看法，实际数据亦表现稳健，这应与强劲的就业成长相符，＂美银美林驻纽约分析师Michelle Meyer表示。
就业数据若符合预估，则将与从消费者支出到贸易和工业生产等连串数据表现一致，这些数据暗示经济成长动能应会延续到2014年。
经济展现的活力让许多分析师跌破眼镜，纷纷将第四季经济成长率预估由年率成长不超过2.5%，最高上调至3.5%。
尽管聘雇速度稳健，但失业率料持稳在五年低位7%；失业率于11月意外大减0.3个百分点。
劳工部定于周五1330GMT时发布就业报告。政府同时将发布过去五年家庭就业数据的年度修正值。失业率是根据家庭调查报告计算而得，因此也可能出现一些修正。
分析师表示，劳动市场及经济状况表现坚挺，为美联储上月决议每月缩减100亿美元购债规模的决定背书，让美联储未来开会时更有理由推动缩减类似规模购债的计画。
美联储官员下次会议将于1月28-29日召开。
12月就业料出现全面性增长，一如11月时的情况，政府雇员可能增加1,000名左右。这将是政府雇员连续第二个月增加，多半反映政府增聘的状况。
制造业就业岗位料连续第五个月增加，建筑业就业岗位则料为连七月增加。
分析师表示，尽管就业市场不断增强，但12月平均时薪可能仅增加0.2%，上月亦为增长0.2%。平均每周工时预计将持稳为34.5个小时。(完) (编译 龚芳; 审校 侯向明)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申