芝加哥期市：大豆期货续跌，交易商预计美国农业部将上调全球库存预估

路透调查访问的分析师估计，全球玉米库存料增长0.5%至1.632亿吨，全球大豆库存料增加1.3%至7,153万吨。
分析师称，美国农业部可能将美国玉米产量预估上调0.6%至140.66亿蒲式耳，大豆产量预估或上调0.6%至32.79亿蒲式耳。
美国中西部和平原地区周二上午仍然处于极度严寒，气温低于零度，不是触及纪录低点就是接近纪录低点，越冬小麦遭受冻害的风险升高。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 603.50 1.00 +0.17% -0.37% 628.81 39
CBOT玉米 425.25 -0.75 -0.18% -0.58% 429.02 48
CBOT大豆 1271.50 -4.50 -0.35% -0.41% 1308.50 37
CBOT稻米 $15.48 $0.00 +0.00% -0.99% $15.48 49
美国原油 $94.03 $0.36 +0.38% +0.64% $96.64 31
汇率
欧元/美元 $1.362 $0.000 +0.01% -0.08%
美元/澳元 0.892 0.000 -0.02% -0.44%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 石冠兰/郑茵 审校 张涛)