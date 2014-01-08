中国债市：利率互换先跌后涨总体变化不大，连挫后暂时转为观望

路透上海1月8日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三先跌后涨，最新成交水平与上日相比变化不大。交易员认为，随着超预期的资金面改善，IRS近日连续下挫，已抵消多数元旦前后涨幅，继续下行动力逐步减弱。
交易员并称，今日三个月shibor定盘价格小涨，相应IRS也整体持稳。在没有新的方向前，不少机构转向暂时观望。
2013年末最后两个交易日起，利率互换出现一波快速拉升再连续下挫的行情，现券则在近两日暖意加浓。
北京一银行交易员表示，七天回购基准的IRS先涨后跌，目前水平与上日接近。下一步仍要谨慎关注流动性变化。“未来的资金面谁知道会怎么着啊。”
公开市场方面，本周二央行未进行任何操作。另外，一级交易商今日仍可如常上报正/逆回购和三个月央票需求。另外，自今日起，深圳和上海证券交易所陆续开始有多只新股开始发行。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.0475/5.1475 4.9863/5.0700 5.0271/5.1150 5.0804/5.1675 5.0675/5.3325
上日 5.0509/5.1509 5.0050/5.0950 5.0425/5.1300 5.0725/5.1700 5.0734/5.3484
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变动 -0.0034/-0.0034 -0.0187/-0.0250 -0.0154/-0.0150 +0.0079/-0.0025 -0.0059/-0.0159
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)