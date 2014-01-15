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中国汇市 | 2014年 1月 15日 星期三 10:29 BJT

中国数据：2013年社会融资规模17.29万亿元，创年度历史新高--央行

路透上海1月15日 - 中国人民银行周三公布，2013年全年中国社会融资规模为17.29万亿元人民币，为年度历史最高水平。由此可见，当年金融体系对实体经济的资金支持力度较大。

中国人民银行调查统计司司长盛松成是今日召开的新闻发布会上作出上述表示的。2013年社会融资规模较上年增加1.53万亿元，12月当月增量为1.23万亿元人民币。

数据并显示，全年人民币贷款增加8.89万亿元，同比多增6,879亿元。全年人民币贷款占社会融资规模的51.4%，为年度历史最低水平。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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