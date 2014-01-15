《即时观点6》中国2013年社会融资规模创年度历史新高，M2增速高于目标

路透北京/上海1月15日 - 中国人民银行周三公布数据显示，去年12月新增人民币贷款4,825亿元，低于此前路透6,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.6%，路透调查中值为13.8%，并高于央行年初设定的增长13%的目标。

央行数据并显示，2013年全年中国社会融资规模为17.29万亿元，为年度历史最高水平。由此可见，当年金融体系对实体经济的资金支持力度较大。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国去年12月新增人民币贷款4,825亿元，路透调查中值为6,000亿 --12月末M2同比增长13.6%，路透调查中值为13.8% --12月末人民币贷款同比增长14.1%，路透调查中值为14.3% 欲浏览12月数据详情，请点选 以下为市场人士的评论:

--国海证券固定收益分析师 黄诗诚：

12月央行维持偏紧货币政策，幅度基本符合预期。新增贷款仅约4,800亿，显着低于市场5,800亿左右的预测均值。社会融资规模余额增速继续下行0.7%到18%。M2增速下行0.6%至13.6%，接近我们预期的13.5%，但并未达到13%的年初目标，央行受制资金利率大幅上行，收紧力度仍相对有限。

政策后续明显转向概率仍然不大，目前来看经济环比增长出现下滑迹象，而流动性环境较为宽松，但宽松环境可能有春节因素影响，加上近期央行政策表态都较为模糊，尚不能断言央行政策已转向中性。基于目前的中性偏紧基调，央行节后仍较可能回笼货币。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

综合全年来看，不到9万亿的新增信贷量，可以说是稳中略有一点慢。不过社会融资增加比较多，可以说和经济增长形势比较匹配。

对今年上述两项数据的预期，简单而言，都有望维持接近2013年的一个增速。信贷占全部融资比例走低的趋势应该会延续，而出于风险控制角度，对非信贷的监管则有望加强。

至于政策走向，我认为，就现有经济环境而言，至少在一季度前，看不到任何政策变化的必要性。

--海通证券首席宏观债券分析师 姜超：

2013年12月的融资总量同比2012年少了4,000亿左右，原因来看，高利率对市场化的企业债跟信托等融资方式产生了很大的影响。另外12月的住户中长期贷款只增加了1,000亿左右，也处在年内的低点，显示高利率的影响较大。

基于融资对经济有滞后影响，我们预期今年上半年经济数据会难看一点，去杠杆和去产能会加速，信用违约情况也会大幅上升。

今年M2的增速预计会降到12%左右，这样央行的货币政策预期会由偏紧转向稳健，但转向放松也比较困难。

--国泰君安固定收益研究主管 周文渊：

第一，社会融资保持了较高增速，但结构值得关注。表内的贷款和债券融资占比下滑，表外融资占比提升，主要和货币政策取向有关。

第二，贷款增速去年12月单月和全年都低于预期，主要是政策压制和银行自主调节了放款节奏；可能去年的贷款会转移到今年1月份，预计1月份贷款规模会超预期。

第三，货币供给增速低于预期，与央行调控目标接近，主要还是贷款增速下滑影响和表内外存款互换节奏受到冲击。预计M2增速在今年1月份会保持稳定，2014年目标预计维持在13%左右。

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红：

12月份新增人民币贷款不高，属于季节性走低，中长期贷款占比适中，在50%左右，但企业类中长期贷款偏少，主要是受限于经济形势不明朗加上财务成本压力，而居民贷款以长期为主。

M2增速总体可控，回落至13.6%，已经降到央行的控制线以下，这可能意味着央行后续紧缩力度不需要进一步加强，但现在更关注的是1月份贷款数据，目前来看1月份的贷款投放可能较多。

总结来说，在去杠杆没有完成之前，货币政策很难回到宽松局面，央行还是会围绕着将资金水平保持在一个中枢水平来做文章。之前回购利率下行过快，市场也有传央行对一些机构进行了正回购操作，央行并不希望资金水平过快下滑，目前的宽松的水平也是为了应对春节备付压力。

节后可能会适当回笼加上逆回购适当匹配调剂，来完成调控组合，总体政策基调是偏稳健偏紧。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

去年全年社融规模同比增速9.71%，其中人民币贷款占社会融资规模的比例出现下滑，我们认为这与自2013年下半年开始流动性中性偏紧，以及监管层对贷款有所控制有关；此外应该看到的是委托贷款、信托贷款等表外融资快速增长。

展望今年，我们预期央行对流向房地产、影子银行、地方融资平台等资金将加大监管，所以表外融资的量会有所下降；如果今年经济增长保持7%-7.5%的增速，那么社会融资规模料维持10%左右的增速。

中国货币政策方面，受美国逐步退出QE的影响，2014年外部资金流入的规模或出现下降，货币政策可能在中性，中性偏紧的范围内动态调整。

今年外贸顺差可能收窄，QE退出会部分减轻了人民币被动升值压力，但是人民币兑美元破6的概率比较大。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

单从12月的数据看，社会融资1.23万亿，但信贷只有4,825亿，有点奇怪。会不会是因为相对于信贷，一些非信贷的资产收益更高，且定价能随市场调整，吸引力更高所致。信贷定价盯着基准利率，现在资金成本上升的大背景下，吸引力急剧下降。

2013年全年社会融资规模17.3万亿，略高于年初目标17万亿，较2012年多增1.53万亿。

从构成看，多增部分主要集中在委托贷款、信托贷款和信贷，分别多增1.26万亿、0.56万亿和0.69万亿。信贷虽然较上年多增6,879亿，但从占比看，今年51.4%，较2012年占比54.8%依然下降了3.4个百分点。委托贷款占比14.7%，达到2002年数据公布以来最高占比，较次高水平多增近4个百分点。2013年股票融资、债券融资、未贴现票据均较2012年少增。

从货币看，2013年M2新增13.23万亿，M1新增2.86万亿，同比均较2012年末加速。虽然M2距离目标13%仍有差距，但总体低于预期，加上2014年初存款流出的迹象明显，预计1-2月M2的压力会小些，可能很快回落到13.0%附近，政策面来讲虽未看到放松的条件，但不会继续紧了。

从主要政策预期目标的设定来看，我们预计2014仍与2013年基本一致，体现政策的稳定性和连续性。具体来说，新增信贷9万亿，新增社会融资总量19万亿，M2增速为13%。

虽然量“稳”，但在具体的监管政策上，依然是“紧”：2014年可能出现的政策变化主要集中在以下三大方面：一是对地方政府融资管控政策的调整上；二是对房地产调控政策的调整上；三是对银行同业资产监管政策的调整上。其中的任何一项调整，都是只会更“紧”而不是放“松”。总体感觉是总量上不会继续紧，会求稳，但在具体的监管点上，会有针对性紧的措施。

--中国银行国际金融研究所主管 温彬：

央行额度的管控，以及贷存比和资本充足率等硬约束的存在，导致2013年人民币新增贷款在社会融资规模中的占比下降。M2增速全年来看虽然超过年度设定的目标，但最近数月基本上是一个回落的趋势。

全年来看非银行类信贷增长比较快，对满足社会资金需求起到了积极作用，但也要看到潜在的风险。因为大量委托贷款或信托贷款的背后，无论投资项目还是资金来源等事实上还是银行在提供支撑，这些项目最终的风险还是会反映在银行体系中。监管层未来肯定会加强监管和规范。

2013年信贷环境还是相对宽松的，之所以不断有“钱荒”冲击，主要是因为银行以买入返售为代表的同业业务快速扩张，而这种业务结构通常会因为期限错配而带来流动性冲击。

更值得关注的是实际经济融资需求方面存在结构性缺陷，中小企业和制造业获得融资支持还是比较困难。展望2014年，关键不在于确定多大的货币供应量和社会融资规模目标，关键在于如何通过结构性改革使资金真正发挥效应，流入到能够拉动就业、有助于企业技术提高的领域中去。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

就已经公布的数据来看，规模还是在想得到的范围内。就全年来看，2013年货币政策还是有所扩张的。预计2014年新增贷款和社会融资大致会维持在去年水平附近，以体现货币政策的连贯性内涵。

具体来说，总体稳健前提下，对信贷结构及投向等方面的细致调节将继续是今年重点，因此短期内政策应该还是以平稳为主，不会有大的变化。至于未来是否会有降准等放松的可能，那还要看未来外汇占款等影响基础货币因素的情况，以及美国真正退出QE后的影响。当然，即使是有放松流动性的需求，央行也可以通过公开市场等其他常规渠道解决。

--广发银行高级交易员 颜岩：

2013年社会融资规模17.29万亿，累计增速最终不到10%，而上月还有13.6%，降速很快。一般贷款增速8.4%，相比信托贷款，委托贷款等同比50%到100%的增幅差距太大。这是利率市场化、影子银行等多种因素的影响。今年，这种局面会继续存在。

12月末M2 13.6%的增速还是比较高，而且短时间不容易下降。2014年M2目标很可能继续定在13%，不会明显下降，不过通胀压力预计不大，M2尚有余地进行调节。

社会融资规模的增速今年会继续控制。其实从去年下半年以来，我们就看到其明显放缓的过程。总之我们认为，央行将继续保持以稳为主的政策思路，融资总量控制上会延续10%左右的增速。

--宏源证券固定收益研究部主管 邓海清：

12月金融数据中新增贷款和社会融资规模都出现了减少，12月债券收益率和资金成本高水平直接影响到银行信贷资金出表，融资也受到抑制。

12月的PMI增长动力出现回落，社会融资总量与经济增长走弱互有影响，全年17.29万亿社会融资总量较大，但我们判断2014年社会融资总量会达到19万亿的规模，这样才能维持GDP 7.5%的目标。

随着中国经济增长动力越来越要从基建和房地产转型出来，带来的融资需求可能会更大，我们对未来判断是中国经济总量增速要下降，而社会融资总量可能还会继续增长。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为（学+攵）：

M2这个数据还可以，基数起到了一定的负面作用，但基本符合预期，去年12月份是整个下半年资金面最紧的一个月，有利因素是外汇占款有相对很好的表现，但财政投放弱于预期，且受年末考核影响，银行对流动性拨备较快增长，都影响银行间货币供给。

估计今年M2还是会有一个前高后低的势头，整个货币条件不会太好。

新增人民币贷款跟12月资金面的分析是一个逻辑，资金面偏紧跟央行派发货币不足有关系，额度约束和流动性约束导致新增信贷明显下降。季节性因素也有一定关系，往年12月新增贷款都相对小，从同比增速看也能看出来，不算是特别大的降幅。所以可以说12月的人民币新增贷款稍差，但不算太差。

中期看信贷增速还会继续下降，今年资金面偏紧，信贷环境不会太好。今年货币政策上半年难以放松，上半年偏紧的力度应该与去年四季度类似，因基本面比较平稳，下半年看经济是否受偏紧货币政策影响，如果经济回落较大则会有限放松，但有限放松不代表资金面的放松。还要考虑美国退出QE，往年看外汇占款是很大的资金投放力量，如果考虑这个因素，整个资金面易紧难松，很可能资金利率比去年四季度还高。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

12月的数据进一步证实央行在逐步回收流动性的整体政策走向，M2的回落是渐进的，央行并没有执着于一定要达到年初设定的13%的目标。预计2014年这个节奏将会延续。

12月的新增贷款虽然低于市场预期，但实际上是向一个正常水平回归。在2008年之前，12月的贷款水平就是在4,000亿左右的，只是在四万亿经济刺激计划之后，12月的新增贷款额才高上去的。

2014年1月的新增贷款额肯定是会比较高的，一个因素是年初本来就是放贷高峰。另外，2月份就过春节了，各家银行会在1月把2月的部分放贷任务就完成了。

**相关背景**

--金融监管层将出台新政以对中国影子银行业务加以限制的风声由来已久，由于其牵扯到中国经济结构转型中的金融方向问题，因此倍受市场关注。果不其然，新年伊始，一份堪称史上最为严格的影子银行监管文件已正式下发。

--中国国务院总理李克强表示，2014年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。

--在中国将防控地方债务风险列为2014年经济工作重要任务之后，中国银监会称，将进一步健全对地方政府贷款的风险识别、评级与管理机制，确保平台贷款余额不增，结构优化，还款来源落实。