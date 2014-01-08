《MAGUIRE专栏》庞大玉米库存或继续打压价格，需求亦有可能强劲反弹

**供应过剩被夸大？**

加之全球库存反弹，乙醇行业向稳定需求转变已经冲击了玉米市场的整体人气，导致很多投机客准备在2014年退居场边，因为玉米供应过剩的消息目前主导市场。

不过，当前的偏空基调大多取决于南美、乌克兰和其他地区在2014年要产出大量作物，就更不用说美国的情况了。

但问题依然是围绕目前南美玉米作物的面积和质量，而且巴西尚未进行第二季safrinha玉米的种植，因此南美2014年的实际供应规模还要等上几个月才能预料。

即便南美玉米作物完成收割，还得应对恶劣的物流挑战，才会送达消费者手中；在卡车和船上一路都要与大豆抢空间。

换言之，除去目前的美国玉米，外界普遍预期的2014年将有大部分新玉米涌向全球消费者的情况，实际上还有些遥远。而且通常的天气和虫害问题仍可轻易严重影响消费者最终得到的数量规模。

与此同时，人们热衷于衡量未来一年供应过剩的程度如何，而忽视了消费强劲反弹的可能性。

美国农业部已预计未来一年全球玉米需求将攀涨7.5%，但该数据很可能证明是被低估了，因为全部主要玉米消费者的利润率微升，同时玉米价格仍然承压。

鉴于已经到达RFS燃料生产目标，且美国整体燃料需求成长乏力，乙醇生产商的需求潜力可能有限。但即便如此，美国农业部预计该国乙醇生产商将把美国玉米使用量增加逾3亿蒲式耳，折射出该行业目前强劲的利润率状况。

基于同样理由，2013/14年度牲畜饲养业的玉米使用量料较上年全年增加近10亿蒲式耳。

不过，虽然美国乙醇需求可能受到一定限制，但玉米的整体饲料需求有很大的上升空间，因为目前多数牲畜、家禽和养猪业具有强大的盈利机会。

另外，虽然玉米价格偏高且供应时断时续，导致饲养场经理被迫在最近几年分散采购饲料的成分种类，但很多经理仍会被鼓励在2014年增加玉米在饲料中的比重，因为在动物体重增加率、方便存储和运输，及广泛的可用性等方面，玉米比其他作物具有明显的优势。

如果这种情况普遍发生，那么饲料行业的整体玉米使用量将远超目前的预估；而且随着新年的展开，也将导致美国和全球玉米供需面整体收紧。

如果生产问题同时出现，那么市场人气可能快速逆转，并将为玉米价值自目前低水准反弹开路。