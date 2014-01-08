《KIMBERLEY专栏》澳元年初或跌至0.85美元，满足澳洲央行总裁心愿

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 李爽

路透伦敦1月7日 - 澳元在2014年初或有望跌至0.85美元，让澳洲央行总裁史蒂文斯得偿所愿。

据报导，史蒂文斯在12月12日称，澳洲央行希望藉由澳元贬值至接近0.85美元而非降息来刺激澳洲经济。

史蒂文斯在12月17日进一步指出，高于0.9美元的澳元汇率不适合澳洲经济形势。

贸易状况支持他的观点。周二公布的数据显示，澳洲贸易逆差11月缩小，原因是进口下降，而非出口增长。

史蒂文斯最近的表态或许有助于解释欧洲一些外汇交易员的印象，即一些储备经理寻求在0.9000美元附近抛售澳元，上周五曾触及这一水准。

许多市场人士长期以来一直认为，持有澳元可以享受中国经济扩张的好处。中国是澳洲最大的出口市场。

不过步入2014年，中国经济前景并不那么明朗。

中国12月服务业增速大幅放缓至2011年8月以来最低，再度表明中国经济成长势头减弱。

或许更引人注意的是，中国国家发改委在12月31日承诺控制地方政府债务，反映了对中国经济成长过度依赖举债的担忧。

这暗示着，目前中国每份新增债务，并未对经济成长产生相应影响，这是不健康的表现。

同时，中国人民银行表示2014年货币政策将保持稳健，推进金融改革。

中国人民银行必须继续扮演舵手的角色，引导国内货币市场度过钱紧的日子。每当人行试图削减该体系内资金以控制银行放贷的时候，都让货币市场苦不堪言。

随着中国决策层落实自己的承诺，投资者有理由认为，中国对澳洲出口商品的需求不会再像以前那样高速成长，从而打压澳元。

澳洲央行可能倾向于通过进一步降息来刺激内需，应对中国需求减弱的局面。目前澳洲利率已降至2.5%的纪录低点。

尽管史蒂文斯曾表示，相比降息他更希望澳元贬值，不过他在12月18日还指出，“如果(降息)合理且有必要，我们会这样做。”

如果澳洲央行未来某个时候真的降息，将进一步侵蚀澳元的收益吸引力，尤其是美联储已经开始缩减购债步伐。