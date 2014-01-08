更正-《热点透视》美国消费类股2014年或出现分化走势

(修正标题。内文第一段首句改为“美国的消费品公司股价2014年可能出现分化走势“，非“可能遭遇振荡行情”；第二句改为“由于投资者追逐股息收益，宝洁、Clorox和高露洁等公司股票具有很高且相近的市盈率”，非“由于投资者追逐股息收益率，宝洁、Clorox和高露洁等公司一直以较高且相近的市盈率为荣”；末段更正为“公司股价恐将经历艰难走势”，非“公司股价恐怕将经历过山车似的跌宕起伏”)

撰稿 Kevin Allison；编译 朱晓军

路透芝加哥1月7日 - 美国的消费品公司股价2014年可能出现分化走势。由于投资者追逐股息收益，宝洁(宝硷,P&G) 、Clorox 和高露洁(Colgate) 公司股票具有很高且相近的市盈率。但是随着经济动能增强，市场可能再度关注公司的增长情况--或是增长乏力的情况。

按照历史标准，这些消费品巨头的股价已经很贵。根据汤森路透数据，肥皂以及其他家用必需品生产商基于明年获利预估的平均市盈率(本益比，P/E)为18倍。这高于2009年约11倍的市盈率低位，也比该行业过去十年的平均市盈率高出近10%。

不同公司之间的市盈率差距也缩小到异常狭窄的程度。这蕴含在一个更为普遍的趋势中--9月时，高盛分析师发现标普500指数成分股的市盈率呈现25年以来最为集中的局面。而必需消费品板块在这方面尤为明显，其市盈率的离散率只略高于长期均值的一半。

公司增长前景对这一现象的形成影响不大。举例来说，漂白剂生产商Clorox和牙膏生产商高露洁基于获利预估的市盈率分别为19和20倍，尽管华尔街预计2014年高露洁的营收增速将为Clorox的两倍。高露洁的获利增速预计也更快。消费品巨头宝洁估值稍低，市盈率为18倍，但其今年的销售增长可能还赶不上美国国内生产总值(GDP)的增速。

对于在新兴市场有业务的消费品公司股票，投资者现在为之支付的溢价也没有以前那么高了，但导致市盈率高度集中的更大动因或许来自投资者对收益的追逐。由于债券回报率较低，使得去年消费类股平均约2.5%的股息收益率显得还不错。而且洗涤剂和牙膏是生活必需品，所以这个行业的股息可以说很安全--有点类似债券票息。

随着美国经济加快复苏步伐，投资者也可能越来越挑剔，并钟情增加较快的公司。增长相对落后的消费品公司--Clorox或者甚至是宝洁--都必须更加努力地证明它们的市盈率高的有理。这也许意味着它们需要进一步削减成本和放弃不赚钱的业务，这样一来，公司股价恐将经历艰难走势。(完) (译文审校 白云)