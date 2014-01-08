中国货币市场：回购利率持续走低，资金面“短松长紧”结构性失衡

路透上海1月8日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周三续走低。交易人士表示，隔夜等短期资金供给泛滥，价格回落态势不改，但长期限资金则除个别大行外，出资机构寥寥，流动性暂时呈现“短松长紧”的结构性失衡状况。
对于新股IPO首次公开发行对资金面的冲击，他们认为，并未明显感觉对货币市场造成影响，可能因为申购资金规模并不大，但未来影响不确定性仍存。
“还是挺宽松的吧，隔夜和七天供给比较多，但是一个月的还是不行”，上海一银行交易员表示，当前流动性结构失衡现象明显，隔夜回落在2.8%附近，而七天及14天期限以上资金价格则在4%-7%，点差逐步拉大。
她并解释称，短期内资金面宽松主要因年末存款尚未流出银行体系，初步估计本月中下旬，随着银行放贷节奏加快以及月中缴税及春节临近等因素，资金收紧概率比较高。
“短期资金感觉是一种幻觉，说不定哪天就忽然紧了，”她称。
中国新股发行潮正式启动，今日首批两只新股开始申购，对此，上海另一银行交易员认为，新股申购的资金冻结及在途均会对资金利率造成干扰，但目前规模偏小影响尚不明显，不排除大盘股造成利率波动，但预计随着新股发行常态化之后影响将偏弱。
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业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，正回购期限为28天期、逆回购期限为14天。
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8224 2.8379 -1.55
七天 4.1001 4.2615 -16.14
14天 4.9065 5.0528 -14.63
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2000 2.0050 +0,119.50
七天 4.1950 4.3300 -13.50
14天 4.5600 4.5050 +5.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8400 2.9000 -6.00
七天 4.1500 4.2730 -12.30
14天 4.9600 5.2000 -24.00
Shibor
其中:隔夜 2.8300 2.8300 +0.00
七天 4.1260 4.1260 +0.00
三个月 5.5821 5.5821 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)