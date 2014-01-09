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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》中钢10年公司债得标利率料落在1.95-1.985%

路透台北1月8日 - 路透调查显示，台湾龙头钢厂--中钢 周四(9日)标售的10年期公司债，得标利率料落在1.95-1.985%附近。

接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的七年期债得标利率预计在1.70-1.75%附近、15年期得标利率在2.165-2.220%。

承销商指出，本次中钢公司债标售量大，最高可发行240亿台币，再加上可增减量50%，因此预估利率区间普遍偏宽。

承销商表示，中钢是新年首档标售的公司债，在预期央行短期内不会调整利率的大环境下，银行与寿险业者应会有基本需求，得标利率不致较预估区间走高。

中钢去年6月标售出总额196亿台币的公司债，七年、10及15年期券分别以1.44%、1.60%、1.88%定价，发行量各为63亿、97、36亿台币。

中钢将于明日中午标售240亿台币无担保公司债，期限为七、10及15年，其中七年及15年期均预计发行60亿台币、10年期则预计发行120亿台币，各年期金额得增减50%。(完)

参看中钢相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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