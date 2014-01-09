重温稿-《台湾新债预测》中钢10年公司债得标利率料落在1.95-1.985%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月8日 - 路透调查显示，台湾龙头钢厂--中钢 周四(9日)标售的10年期公司债，得标利率料落在1.95-1.985%附近。
接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的七年期债得标利率预计在1.70-1.75%附近、15年期得标利率在2.165-2.220%。
承销商指出，本次中钢公司债标售量大，最高可发行240亿台币，再加上可增减量50%，因此预估利率区间普遍偏宽。
承销商表示，中钢是新年首档标售的公司债，在预期央行短期内不会调整利率的大环境下，银行与寿险业者应会有基本需求，得标利率不致较预估区间走高。
中钢去年6月标售出总额196亿台币的公司债，七年、10及15年期券分别以1.44%、1.60%、1.88%定价，发行量各为63亿、97、36亿台币。
中钢将于明日中午标售240亿台币无担保公司债，期限为七、10及15年，其中七年及15年期均预计发行60亿台币、10年期则预计发行120亿台币，各年期金额得增减50%。(完)
参看中钢相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申