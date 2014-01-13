CNH动态：离岸人民币兑美元即期汇价破6.03水平，创历史新高

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
路透香港1月13日 - 受人民币中间价高开逾50个点子的带动，香港人民币即期汇价 周一在强劲买盘支撑下，再破盘中新高6.0300，境内人民币兑美元即期亦小幅升值，破关键点位。
市场人士表示，今日CNH主要受CNY中间价及在岸即期破6.05的提振牵引，离岸即期早盘一路走高，且周五美国公布就业数据意外疲软，令人怀疑美联储缩减购债举措的步伐会有多快。
“主要还是在岸的即期破了6.05这个位置，加上周末美国12月就业岗位增幅为近三年来最低，离岸即期一口气破了6.03这个关键点位。”一香港银行交易员说。
本地时间上午10:06时，离岸人民币 报6.0296，上日尾盘在6.0330，盘中创纪录高点至6.0285；境内人民币 升0.006%至6.0462，中间价 周一高开58个点子至6.0950。
一年期远汇升水 报530/563，较上日的545略收窄了些，但较开年首个交易日（1月2日）的约360点明显上升。
同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1010，涨0.08%，昨日收盘价为6.1060。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1