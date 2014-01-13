CNH动态：离岸人民币兑美元即期汇价破6.03水平，创历史新高

路透香港1月13日 - 受人民币中间价高开逾50个点子的带动，香港人民币即期汇价 周一在强劲买盘支撑下，再破盘中新高6.0300，境内人民币兑美元即期亦小幅升值，破关键点位。

市场人士表示，今日CNH主要受CNY中间价及在岸即期破6.05的提振牵引，离岸即期早盘一路走高，且周五美国公布就业数据意外疲软，令人怀疑美联储缩减购债举措的步伐会有多快。

“主要还是在岸的即期破了6.05这个位置，加上周末美国12月就业岗位增幅为近三年来最低，离岸即期一口气破了6.03这个关键点位。”一香港银行交易员说。

本地时间上午10:06时，离岸人民币 报6.0296，上日尾盘在6.0330，盘中创纪录高点至6.0285；境内人民币 升0.006%至6.0462，中间价 周一高开58个点子至6.0950。

一年期远汇升水 报530/563，较上日的545略收窄了些，但较开年首个交易日（1月2日）的约360点明显上升。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1010，涨0.08%，昨日收盘价为6.1060。（完）

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