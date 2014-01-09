重温稿-《中国数据观测》12月进出口料保持个位数同比增速，内外需求温和复苏

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 公布内容: 中国2013年12月进出口贸易数据 * 公布时间: 1月10日（周五） --调查结果 : 指标 12月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 4.9 -6.8~8.0 12.7 14.1 24 进口(%) 5.3 0.1~7.4 5.3 6 24 贸易顺差(亿美元) 311.5 171.5~367 338 316.2 22 --数据要点： 最新路透调查结果显示，中国2013年12月进出口同比均料保持个位数的平稳增长，体现 内外部需求的温和复苏态势。贸易顺差也料维持在300亿美元左右的规模。 调查中值显示，去年12月出口增幅料较上月12.7%的水平回落至4.9%左右，进口增幅料 与上月5.3%的同比增幅基本保持一致。 招商证券分析认为，因美国经济继续复苏，欧洲逐步趋于稳定，四季度又是传统出口旺 季，中国出口有望继续改善。但因基数效应影响，12月出口增速可能偏低。 进口方面，该券商报告称，从PMI以及其他高频数据看，短期内国内经济将延续回落趋 势，需求水平下降导致进口增速低位徘徊。 中国商务部此前发布报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球贸 易份额有望继续小幅提升。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果： 预测机构 出口同比 进口同比 顺差（亿美元） 交通银行 1.0 7.0 218 永丰投顾 4.4 4.1 329.1 西班牙对外银行 6.8 4.8 367 交银国际 7.0 6.5 340 美银美林 5.0 6.0 315 法国东方汇理银 5.3 3.5 364 行 国开证券 1.1 3.1 280 长江证券 6.7 5.0 ~ 招商证券 4.7 6.6 298 民族证券 3.4 5.5 ~ 花旗 1.5 3.7 284 中信证券 -6.8 0.1 171.5 光大证券 2.4 3.7 294 国信证券 5.3 6.1 313 国泰君安 0.9 5.8 236 海通证券 6.9 6.4 347 华宝信托 3.0 5.0 285 兴业银行 6.0 5.0 350 瑞穗证券 8.0 7.0 351 华侨银行 2.0 1.8 330 上海证券 5.4 6.8 310 申银万国 5.0 5.0 330.5 渣打银行 5.5 7.4 301 瑞银 4.5 6.0 299 注：～为数据无法提供。 （完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申