《中国新债预测》国开行今年首批新债招标有望续一级向好开局，利率或略低二级

* 招标品种: 国开行第1-3期增发债

* 期限及金额上限：3年40亿元、5/7年30亿元

* 招标时间: 周四(9日) 3/5/7年 9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 5.70%-5.82%、5.75%-5.85%、5.78%-5.90%

* 预测均值: 5.76%、5.80%、5.83%

路透北京1月8日 - 中国国家开发银行 周四将进行今年第一至三期金融债首次招标。路透调查显示，短期限资金供给持续充裕，机构谨慎情绪在近几个交易日稍获修复，考虑明日各期限新债发行规模偏低，预计需求尚佳，中标利率略低于二级，延续新债发行向好的开局。

“流动性相对还可以，另外明天三个期限新债发行规模也不大，所以需求应该还不错。”上海一银行交易员称。

华南一券商交易员认为，机构虽然对中期现券走向仍心怀谨慎，但不排除有部分配置资金考虑早投资早受益，所以已经开始有动作。明日三期新债比较来看，三年期或因采用美国式招标更受欢迎一些。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.8346%、5.8910%和5.8855%。

本周先后进行了五年和一年期国债招标，规模均仅有100亿元，招标结果向好，特别是今日进行的一年期国债招标，中标利率远低于预期，且投标倍数高至近四倍。

不过也有交易员提到，最近现券趋暖迹象能否保持尚不明朗，市场多持试探心态，不排除后期因资金等因素影响致谨慎情绪再升温，预计明日国开新债发行需求较好，但中标利率大幅低于二级市场的概率较低。

中国银行间市场主要回购加权利率 周三续走低。交易人士表示，隔夜等短期资金供给泛滥，价格回落态势不改，但长期限资金则除个别大行外，出资机构寥寥，流动性暂时呈现“短松长紧”的结构性失衡状况。

具体发行条款如下：

第1、2、3期债

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发行上限 3年40亿元、5/7年30亿元

期限/计息方式 3/5/7年固息

招标时间 1月9日9:30-10:30

招标方式 3年多重利率(美国式)招标；5/7年单一利率(荷兰式)招标

缴款日 1月14日

起息日 1月14日

分销期 1月10日-1月14日

上市日 1月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完)