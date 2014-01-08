《综述》保险资金入市能否缓解中国股市的贫血症？

* 新年伊始新股IPO密集开闸，加剧中国股市贫血

* 保险资金获准投资投资创业板和蓝筹股，意为股市输血

* 政策托市意图明显，能否提振市场信心仍待观察

作者/张晓翀

路透北京1月8日 - 停发逾一年的中国IPO在新年伊始密集开闸，在市场忧虑会加重中国股市贫血症之际，允许保险资金投资创业板和蓝筹股两条新政接踵而至，传递出了政策托市的深厚意味。

2014年保监会1号文落在资金运用上，而且当日行文当日下发，这在保险资金运用监管史上尚属首次。

业内人士表示，长远来看，或能引入更多的资金至股市，但宏观经济及行业基本面才是决定险资是否出手的根本考量。

中国股市周三并未为险资入市的利好所动，沪综指 收跌至五个月新低。此前最低收盘为去年8月2日的2,025.65点。

“把监管单位，证监会、保监会的政策拿来一块看，政府政策托市的意图越来越明确。”中信证券高级策略分析师张群表示。

他认为，近两天保监会推出政策的速度非常快，据中信证券测算，保监会此次放行险资投资创业板大概的新增资金仅几十个亿而已，但预计保险资金后期进入资本市场的规模和速度都会比较快。

根据保监会最新数据显示，2013年前11月，保险资金运用余额为74,683.11亿元。其中，股票和证券投资基金7,555.83亿元，占比仅10.12%。目前险资投资股票的比例上限为25%。

面对新股上市和今年市场巨大的融资压力，保监会周二稍晚下发通知，保险资金可以投资创业板上市公司股票，但需将投资创业板上市公司股票的账面余额纳入股票资产统一计算比例，合并达到或超过5%，需向保监会报告。

紧接着周三再宣布，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。此举将有利于探索保险资金长期配置的渠道，并促进资本市场的稳定。

中国证券报周三报导称，今年养老保险顶层设计研究将进一步深化，机关事业单位养老保险制度改革方案“呼之欲出”。其中，投资运营方面的改革力度可能超出市场预期。

近日有媒体报导，中央汇金公司近日已耗资逾20亿元人民币买入ETF（交易所交易基金）。汇金公司是由国家出资设立的国有独资公司，对国有重点金融企业进行股权投资。汇金公司的投资举动一直备受投资者关注。

张群认为，政策出台初期通过各个途径的流入市场的资金规模有限，但后期政策出台可能会不断发力，实际上短期政策面传递给投资者的的信号预期越来越明显。

结合中国稍早发布的新国九条中，将引导上市公司承诺在股价低于净资产情况下开展股份回购。 今日有媒体报导称监管层要求股价低于净值的公司考虑回购，诸多迹象都透露着管理层维稳股市的意图。

**钱从何而来？**

尽管中国经济表现在全球排行榜上堪称优等生，但股市却在倒数排名前列，去年沪综指全年累计跌幅约为6.75%，IPO也不得不停止逾一年。

多位分析人士表示，新股IPO实际上是本轮市场下跌的主要原因，但是如果能够保证不断的增量资金进入市场，市场问题不大。问题的焦点在于增量资金从何而来。

“保监会行为可以算是引入长期资金的一个动作，保监会四点解释理由中“目前蓝筹股估值较低”的判断，不排除未来有社保、养老金等方面长期资金入市政策。”宏观证券高级宏观分析师孙海琳表示。

“保监会此刻推出该政策更像是响应证监会号召的救世行为，对蓝筹反而形成利好预期。”平安证券非银行金融行业分析团队亦认为。

中银国际证券保险行业分析师表示，新规对险资投资股票的比例上限没有提高，因此流入市场的增量资金可能比较少，即使按投资上限测算的话，预计可提供1,000亿左右的资金规模。

近期证监会多次表示，将加快推动养老金、保险资金、住房公积金、QFII、RQFII等各类境内外长期资金入市。

**难撼长期积弱大势**

尽管政策托市意图明显，但眼下经济上升动力减弱的宏观基本面，以及积弱已久的中国股市，显然更需要一个利好堆积并逐渐发酵，以时间换空间的过程。

国都证券策略分析师肖世俊称，今日午间保监会新出台的政策利好蓝筹股，但不会影响蓝筹股的整体走势，险资对股票的配置还是基于对行业未来的预期，在目前整个经济环境下，料对蓝筹股的配置不会大幅增加。

“险资投资蓝筹股即使放开，现在这个市场短期也难达到效果，蓝筹股的走弱与经济中长期放缓和结构性转型有关，现在市场一个共识是2014年传统行业压力比较大，不是出个政策能扭转形势的。”他认为。

“保监会提出的高息存量保单，国寿3,000亿元，上市前划给集团，其他公司2,000亿，如果不设置投资权益的比例限制，则能带来一定的救市护盘作用，但这并不是市场趋势的决定因素。”孙海琳指出。

方正证券策略分析师陈敏也表示，目前出台的政策性利好力度都比较有限，虽然体现了监管层希望稳定市场的意图，但是对于对冲新股上市带来的利好来看整个效果不会太大。

“以前汇金也曾增持多次，短期的话对市场有提振作用，但是规模资金小的话根本无法撼动整个市场的趋势，现在这些利好都是短暂性的利好，包括险资入市和公司回购。”他认为。

中国A股市场暂停逾一年的新股发行，于2013年最后一天重新开闸。短短数日，目前已有逾30家公司启动招股程序。陕西煤业股份有限公司周三刊登招股书，拟在上交所首次公开发行(IPO)10亿股A股。此次陕煤IPO规模已折半至10亿股，拟募资额缩逾四成至98亿。