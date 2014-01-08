《全球汇市》美元兑日圆小涨，但就业报告公布前的审慎气氛抑制涨幅

美元走强周二稍晚短暂打击澳元 跌至0.89美元下方，不过该水平的买兴浓重，帮助澳元反弹至0.8925。
去年澳元兑美元下跌逾14%，部分由于澳洲央行不断的言辞打击，该行已经明确表示希望澳元走软以刺激经济增长。澳洲央行已将利率降至2.5%的纪录低点。
此外，中国境外人民币汇率升至纪录高位，因年初有季节性人民币需求，且外界押注人民币将进一步升值。
人民币兑美元2013年累计上涨2.9%，交易商预计今年还会再涨，此前中国人民银行承诺将缓和在外汇市场中的干预政策力度。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3626 1.3615 +0.08 -0.87 1.3745
美元/日圆 104.92 104.60 +0.31 -0.36 105.30
欧元/日圆 142.96 142.41 +0.39 -1.22 144.73
美元/瑞郎 0.9080 0.9090 -0.11 +1.70 0.8928
英镑/美元 1.6408 1.6401 +0.04 -0.89 1.6556
美元/加元 1.0802 1.0764 +0.35 +1.71 1.0620
澳元/美元 0.8923 0.8925 -0.02 +0.11 0.8913
新西兰元/美元 0.8285 0.8281 +0.05 +0.96 0.8206
澳元/日圆 93.610 93.360 +0.27 -0.26 93.850
新西兰元/日圆 86.920 86.620 +0.35 +0.59 86.410
英镑/日圆 172.14 171.55 +0.34 -1.26 174.33
澳元/新西兰元 1.0766 1.0771 -0.05 -0.76 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王翔琼；审校 于春红)