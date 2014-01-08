中国期市：白糖收创近四年新低，供应压力沉重糖企成本线全面告破

路透上海1月8日 - 近期中国糖价的跌势让多头难拾甜蜜。郑州白糖期货周三收盘触及 近四年新低，全面跌破国内糖厂成本线。分析师指出，由于供应压力沉重且消费淡季将至， 期价短线或呈现加速赶底的走势。 白糖主力405合约 每吨4,564元，创下2010年8月以来最低，且为连续第八个交 易日下跌。 “去年进口偏多，国内开榨后供应压力进一步增加，而12月中下旬的备货需求不明显， 今年春节过后又将面临消费淡季，期价正处于加速赶底的过程。”上海中期农产品分析师经 琢成表示。 她并称，目前期货盘面还看不到止跌企稳的迹象，但国内批发市场上套保盘的量已从上 周开始减小，部分下游企业也开始考虑在盘面上接货，期价下行的空间已不大。 行业网站--云南糖网统计显示，中国白糖批发市场行情周三上午继续下跌，主产区广西 部分制糖企业厂内提货价下调至4,600元一线；云南现货市场略微持稳。 而据业内人士估计，本榨季国内大型糖厂的生产成本在每吨4,800-5,000元左右，这意 味着若糖价短期内无法大幅反弹，即便具有成本优势的大型糖厂也将陷入主业全面亏损状态 。 经琢成表示，随着国内糖价的下跌，与进口价格价差也已明显缩窄，料将增加对国内食 糖的采购需求，而糖厂大幅亏损的局面也难以长期维持，白糖期价企稳后料朝5,000元一线 反弹。 国际糖业组织(IS0)此前预计，2013/14榨季全球糖产量将触及1.81亿吨，较上年同期增 2%，超过1.76亿吨的全球消费量。因天气状况良好，国际产糖大国巴西、印度及泰国糖料蔗 生产均好于预期。 外盘方面，洲际交易所(ICE)3月原糖期货 周二微跌0.01%，收报每磅16.06美分， 因丰产前景和需求迟滞令价格承压。最新交易数据显示，该品种总持仓升至839,055手，为9 月20日以来最高。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 52,060 0.39 214,880 黄金(au) 1406 243.80 -1.34 163,712 螺纹钢 (rb) 1405 3,469 -0.32 1,277,020 橡胶 (ru) 1405 16,735 -1.59 223,728 大商所 豆粕 (m) 1405 3,299 -0.39 1,684,470 豆油 (y) 1405 6,608 -0.36 804,182 焦炭 (j) 1405 1,410 -0.28 201,784 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,564 -1.66 678,284 棉花 (cf) 1405 19,760 1.83 82,798 中金所 沪深300(if) 1401 2,241.2 0.13 85,765 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)