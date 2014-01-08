《分析》新兴市场投资者面临充满政治地雷的一年

**“还款意愿”**

例如，全球最大的资产管理集团贝莱德每季发表的主权风险指数(BSRI)，目前按政府整体信誉对50个国家进行了排名。

该指数涵盖外部融资需求、财政政策及银行稳定性等领域，但在“还款意愿”项下也涉及到纯政治风险的要素。

本周这份名单纳入乌克兰和尼日利亚(奈及利亚)，两国整体分别排在第45和第39位。

然而其“还款意愿”评分远低于新兴国家的平均分数。例如，仅委内瑞拉的分数低于尼日利亚。

此外，贝莱德还强调风险评估中更加重视政治风险，特别是泰国和乌克兰近来出现的动荡；贝莱德称在汇编“还款意愿”时已加入一项额外的来源，以强化监测。

贝莱德上回在10月更新指数时，“脆弱五国”的这项指标全都亮起红灯。

因此组合投资人或许得保持警觉，以便能随时迅速撤出；但对于有实体投资的企业而言，这行得通吗？

对所谓的外商直接投资(FDI)而言，政治风险不仅有加税或支付风险，还包括资产可能被直接没收，以及因冲突或社会动荡对员工和厂房带来的威胁和库存损失。

传统上，这些FDI面临的风险得对当地有深入了解才能研判，抑或经由政府保险机构或特定政治风险机构评估。

但美国国家经济研究局(NBER)本周发表的研究显示，透过债市价格可建构政治风险预警评估标准，并对海外投资提供同样宝贵的指引。

这份由美国哥伦比亚大学、杜克大学、华盛顿大学及北卡罗莱纳大学四位美国经济学家撰写的报告显示，衡量政治风险的标准，确能对美国政府政治风险保险部门登记的索赔要求及主要不利新闻事件双双定义的风险事件，提供适当的预警。

此外，Geert Bekaert、Campbell Harvey、Christian Lundblad和Stephen Siegel这四位作者认为，可以利用一个主权债券利差的子集，排除掉市场流动性、经济趋势或全球市场趋势等非政治因素，来建构出一套实时的精确评断方法。

总的来说，他们认为新兴市场的主权债利差夸大了纯政治风险，高估了3.1个百分点。