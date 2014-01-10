《台湾金融市场一周展望》美国复苏拉主弦，股涨汇跌有空间但须谨慎

* 美国复苏主题材不变

* 股市元月行情内外均有利多

* 汇市台币偏弱中带有修正机会

* 债市或止稳当前水位

记者 林妙容

路透台北1月10日 - 全球金融市场都在等待今晚美国公布的12月非农就业数据，如果该数据不出意料表现亮眼，美国复苏道路将更加确认，下周台股跟涨美股，台币屈于强势美元似成主调。但随市场逐步消化预期，股汇债均陷横向整理机会亦不小。

非农虽还未出炉，但本周美国发布的民间就业报告及一周初请失业金人数，均显示美国就业动能持续好转，这使得本地台股市场期待下周获外部力道加持，由美股续涨引领行情或有机会。

分析师并认为，台湾官员持续释放股市政策利多，内外均有利好或让台股大盘指数 在下周有机会挑战去年底的波段高点8,647.24点。

〞美股有续涨机会，台股没有大幅拉回理由。〞台新投顾总经理庄明书说。

他认为，美国12月非农就业岗位增加或落在市场预期的20万个左右，本周美股虽有回档，但属良性下跌，仍在高档震荡，加上下周的超级财报周，一般预期属美国权重股的金融股将表现不弱，令台股有跟涨空间，估下周台股大盘指数或在月线8,460-8,700点间来回。

富邦投顾资深协理罗玮亦认同非农数据表现不会太弱，这使得美国联邦储备理事会(FED)在1月底的会议上再度缩减购债规模的机会增加，但也同时预示2014年美国经济表现偏强的主基调确立，令市场一则以喜、一则以忧。

他表示，市场对美国经济独强能否惠及新兴市场仍有忧虑，须同步检视中国经济复苏的表现，这在1月20日中国将公布的第四季经济成长率中或可寻得蛛丝马迹。

〞美、中都好市场才会安心，否则新兴市场还是可能疲弱不振。〞罗玮说。

此外，市场虽一般预期美国QE(量化宽松)退场力道将十分温和，但本月底FED是否持续缩减规模仍待厘清，变数当前让罗玮倾向本地股汇债下周或仍处区间震荡格局。

路透对分析师所做调查显示，美国12月非农就业岗位预计增加19.6万个，略低于11月增加的20.3万个岗位，但将高于2013年前11个月均值--188,545个岗位。

服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，12月民间部门就业人数增幅创13个月最大，市场预期非农就业报告将证实去年底美国经济动能升温。

**台股受政策利多支撑**

除外部因素外，受本周起台湾金管会开放200档现股先买后卖当冲上路支撑，台股大盘指数持于高档震荡、回档有限，周线仅微微收低0.2%，维持良性动能；而本周交易日均量则来到约1,090.7亿台币的大量，摆脱此前单日500-800亿台币的低迷量能。

本周四台股单日成交量 创下近两年的最大量达1,353.78亿台币，前次大量为2012年2月29日的1,562.76亿台币。

而政府做多元月行情不手软，台湾本地媒体报导，金管会不但近期将放宽先买后卖当冲至1,200档股票，且三个月内将研议先卖后买的现股当日冲销机制，有望进一步提高台股的交易动能。

台新投顾的庄明书说，政策做多让外资不致大举撤出，亦吸引中实户重返市场，投资人期待元月行情不致落空；但农历年后至第二季起须小心回档风险，且元月盘面以中小型股涨幅更甚权值股。

他并认为，台湾央行近来有意引导台币趋于弱势，亦有助出口商的帐面表现，对台股也是另一利多。

**美元虽强空间有限，台币急贬机会不大**

非农数据的公布亦牵动全球汇市走向，由美国经济复苏主导的美元强势，市场预期仍有机会于下周延续。

然而本周台币兑美元 走势先弱后强，也预示市场对美元多头看法面临获利了结压力，在美元多仓不可能无限增加的前提下，下周台币走势或在偏弱主轴中有修正机会，整体仍看区间横盘整理。

〞虽然非农数据可能不错，但市场已经都预期了，我认为对汇市的影响有限。〞一外资银行交易主管说。

本周前半周台湾央行紧盯邻近韩元 走势，大动作以尾盘常态干预手法压抑台币，一度令市场预期台币或走较长波段的贬值道路。然而出口商在30.100附近的强劲美元卖盘支撑了台币，令外资买入美元力道受到干扰，并于下半周重回区间整理。

富邦投顾的罗玮认为国际美元下周虽有机会走升，但幅度不会太大，主因欧元区的欧元 表现没有弱化迹象。而主要亚币虽有跟贬日圆 的压力，但短线在全球经济基本面没有完全厘清前，仍偏向整理。

〞如果不看本地央行作价，台币在伦敦、纽约的海外交投汇率其实十分稳定，只有缓贬而已，...下周也不会贬到哪里去。〞他说。

本地市场交易员预估，台币实质交投下周或在29.900-30.150区间来回，并须小心仓位调整带来的波动。

一个月期美元/台币远汇报价 本周五在非农数据公布前，已率先跌破30元整数关卡，触及29.980水准，美元多仓明显面临调整压力。

**台债市场紧跟美债反应**

展望下周债市，交易商认为，近期美国10年指标公债殖利率 虽面临连串良好经济数据的打击，但3.0%关卡始终没有正式突破，若非农数据仅符合预期，债市价格或相对有反弹机会。

〞美债到3.0%相对是长线的支撑点，在量化宽松缩减预期都已包含进来后，(殖利率)有机会向下修正一些，可能到2.9%。〞一位本地证券商交易主管说。

另一大型公股银行交易主管则称，从非农就业数据公布前的130亿美元30年公债标售需求强劲看来，下周美债殖利率弹幅或将受限。

〞有收益的商品是受到欢迎的，若是这样，殖利率会弹到哪去?〞她说。

市场人士认为，相较美债在经济基本面较佳的情况下仍有支撑，台债在基本面更差、资金也同样宽松的环境下，殖利率变动幅度料较美债更少。

此外，交易商也关注下周三的五年公债103/2 标售。他们认为，由于10年公债102/10 具筹码面优势，近日成为寿险、银行等实质买盘的补券对象，在10年券偏多的支撑下，五年券的标售应该不差。

大型公股银行交易主管认为，目前公债附买回(RP)利率约在0.57%附近，以此往上加50-60基点，应该就是五年券的适合位置，得标利率暂时估在中值1.12%上下。

本地货币市场部分，资金调度人士指出，为了减少提存期底银行换领新钞、积压库存现金因素，1月提存期至今央行都积极冲销市场游资，银行也努力在提存期初开出负数，但下周起受农历年前新钞需求影响，估计银行周转金水位将偏低，但利率水准预期将维持近期底部不变。

以过往经验来看，下周开始将有多家大型银行陆续向官股台湾银行领回大笔新钞，以因应民众换钞需求，推高超额准备数字，但实际可供拆借的周转金水位将被压缩。