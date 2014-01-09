专栏节选：韩国的压力来了，2014年的第一项挑战--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

进入二○一四年，全球各大投资机构及媒体纷纷对新的一年做出预测，大致上看，美国联准会（Ｆｅｄ）宣布每月减少购债一○○亿美元，ＱＥ（量化宽松货币政策）朝着退场的路走，而实体经济复苏在望，股市表现理当比一三年更好才对。

总结各项预测得出至少几项结论：一是美元及美股仍看好，不过，一三年美股写下一九九七年以来最大涨幅，一四年涨幅恐怕不会太大；二是日圆可能贬破一一五圆关卡，日经指数将挑战一万八千点；三是欧元区迈向复健，股市仍继续看好；四、中国的调整仍漫长，将来充满未知数；五是原物料还在低档，黄金机会仍不大；六是债券殖利率攀升，债市压力仍大。

这是大家关注的几项结论，不过进入一四年以来，并不如投资专家预测的那么平顺。先从台湾来看，一四年开年之初，发生很多不是很好的「预兆」，例如，基隆的黄色小鸭在年关之前爆破；元旦升旗典礼时，司仪刘香慈脱口而出「马总统正在下台」；还有行政院院长江宜桦到柜买中心为「创柜板」破冰，结果敲三下，冰却没有敲破。这些「意外」的景象，似乎暗示了一四年可能不是很平顺的一年。

**三星领跌重挫韩股，韩国经济面临考验**

最显着的几项变化，第一项是韩国，韩国股市在一三年以二○一一．三四点收盘，全年小涨一四．二九点，涨幅○．七一％，但一四年开红盘却大跌四四．一五点，第二个交易日又跌二一．○五点，连结两个交易日下跌六五．二点。韩国股市在一四年开年前两个交易日重挫三．二四％，这是十分不好的预兆。

其中领跌的是三星电子。一三年三星写下一五八．四万韩元历史天价，市值推升到二○○○亿美元，韩国也因为三星的卓越表现成为经济强国，三星的杰出表现，也让日本ＩＴ巨霸索尼（SONY）、夏普（SHARP）、松下（Panasonic）出现史上最严重的亏损。

不过，三星股价在一三年初就缔造新天价，一三年全年却下跌九．九％；今年元月二日韩国股市开红盘，三星股价却大跌四．五九％。近一个月来，三星股价从一五○．三万韩元重挫到一二八．七万韩元，跌掉一四．三％。三星股价的大跌与第四季业绩下滑有关，市场预估三星的第四季营收六十．四兆韩元，净利九．六五兆韩元，一月七日三星公布营业利益是八．三兆韩元。从业绩来看，三星营运似乎已走入高峰。

这种情况，很像苹果（Apple）在一二年九月股价涨到七○五．○七美元，市值站上六千亿美元以上时，苹果的成长开始受到市场的质疑与讨论，大家看不到苹果新产品的爆发力，结果苹果股价一口气跌到三八五．一美元才止跌；一四年的三星面临与苹果同样的困境，下一个三星的成长动能来自哪里？

过去十年，三星从半导体到面板，再跨进智慧型手机，超越苹果登上世界冠军宝座，一三年三星的手机售出超过三亿支，全球市占率三星囊括了三分之一，这恐怕已到达成长极限，因为中国的品牌手机厂从联想、华为、中兴通讯、酷派宇龙，甚至小米机，都有瓜分三星市场的能力。如此一来，三星走到智慧型手机的巨霸之路后，下一个霸业是什么？这是三星下一项大挑战。

**日圆贬、韩元升，韩系车厂遍体鳞伤**

三星陷入成长的瓶颈，也使韩国经济考验加大，从一九九七年以来，三星与韩国在日圆强力升值中占尽优势，韩国经济奋起，但这个情势在一二年第四季日本首相安倍晋三上台后，有了巨大变化。安倍射出的三支箭中，最具威力的是日圆的大幅贬值。日圆在一一年地震海啸后，一度升值到七十五．三五兑一美元，日圆升值让日本经济面临困境，像夏普最惨股价跌到一四二日圆，索尼最惨跌到七七二日圆，松下最惨跌到三七六日圆；相对于三星获利大跃进，日本ＩＴ产业却陷入巨额亏损厄运。

但是一二年第四季，日圆从七十七．一逐步迈向贬值，在一三年封关前，日圆一度重贬到一○五．四一，日圆贬值一整年，日本企业获利也跟着大跃升，安倍上任的一二年第四季，日本企业净利总和是三．九九兆日圆，一三年第一季是二．一九兆日圆，但是二、三季分别是五．二九兆及五．四六兆日圆，日本企业获利堪称是大跃进。有了实质获利做后盾，日本股市在一三年最高大涨到一六三二○．二二点，全年大涨五六．七％，创下一九七二年以来最大涨幅。

日圆持续贬值了一年半，但是过去对汇价反映十分敏感的韩国政府，这回却文风不动，一二年初，韩元一度重贬到一二○一．八兑一美元，此后这两年，韩元升多贬少，如果以过去这半年来看，韩元是从一一六二．二升值到一○四六．五七，在一三年最后一个交易日，韩元居然升到最高点。而同样这一段时间，日圆却从九十三．七贬值到一○五．四一。

一三年全年韩元兑日圆大升二三．八八％，这是一个非常奇妙的汇率变化，过去十年来，韩国政府一向对汇率十分敏感，韩元总是贬值比别人快；但近一年来，韩元却奋力升值，这个情况在元月韩国股市大跌后，韩国总统朴槿惠出面喊话干预，韩元才止升回贬。

还有一个更奇怪的现象是，过去韩元贬值一定比台币快，但这一轮新台币在去年十月升值到二十九．二八五后，中央引导新台币贬值，台币在元月六日盘中见到三十．二三五的半年新低价。如果拿韩元来和台币对比，去年六、七月间韩元最低是一一六二．二，台币最低是三十．三五，如今台币几乎回到六、七月的低点，韩元急贬两天，仍在一○六五元左右的「高档」，这一轮台韩汇率竞贬，台湾显然胜出。过去一向批评央行总裁彭淮南汇率操作太保守的企业界人士，这回应该可以满意了。

韩元急惊风般的意外升值，乍看之下，韩国一三年出口仍有二．二％的成长，但是韩国两大支柱产业却面临巨大压力，过去一年来，ＬＧ集团股价从七．一四万韩元最低跌到五．九七万韩元，如今只有六．一万韩元。以面板为主的ＬＧＤ股价从三．六九五万韩元跌到最低二．一八万韩元，过去紧紧追随三星的ＬＧ，手机出货量在第三季被中国的联想追过，退至全球第四的位置。

不过，受到韩元兑日圆巨幅升值影响最大的，仍是韩国的汽车业。过去几年，全球汽车业大发利市，例如美国公布一三年全年汽车销售一五六○万辆，几乎回到金融海啸之前、○七年全年一六一○万辆的颠峰状态。而各大汽车厂中，通用汽车售出二八○万辆，成长七％；福特二五○万辆，成长一一％；克莱斯勒一八○万辆，成长九％；日系车厂也抢进美国市场，其中丰田汽车二二○万辆，成长七％；日产一二五万辆，成长九％；但韩系车厂却节节败退。

过去一年，日本三大汽车公司获利扶摇直上，像丰田汽车在一三年会计年度获利六九二○亿日圆；一四会计年度上半年（四至九月）已超过一兆日圆，半年赚的比一整年还多，一四会计年度，丰田汽车净利可达二兆日圆以上，将写下历史新纪录。而本田汽车（Honda）单季净利一二○三．七亿日圆，日产的一○七八．一亿日圆，都是在高峰的位置，相对地，日本三大汽车厂股价也都在高档。

但是在韩元强大升值中，韩系车厂股价反映平淡，现代汽车从二十六．九万韩元跌到二十一．七五万韩元；现代Mobis从三十一．六万韩元跌到二十七．三万韩元；双龙汽车从九六九○韩元跌到六五八○韩元；起亚从六．八九万韩元跌到五．一三万韩元。日系车厂随日圆贬值优势崛起，韩系车厂似乎遍体鳞伤。

**美国ＱＥ退场，韩股成外资提款机**

面对经济的窘境，韩国总统朴槿惠在元旦出面喊话，提出「三年经济创新计画」，希望在一四年ＧＤＰ（国内生产毛额）成长达四％，人均所得超过三万美元向四万美元迈进，而一四年韩国全年出口总值可达五九五五亿美元，成长六．四％。面临日圆的剧贬，朴槿惠呼吁韩国企业要以创新来提升国家经济的竞争力。显然韩国政府决定凝聚全力，来迎接日圆剧贬的挑战。

可惜，韩国外资不怎么买单，去年十二月三十日，外资一天之内卖超韩国股市四．五二亿美元，一四年前两个交易日，外资卖超韩国股市五．六八亿美元，外资把韩国股市当提款机，增加了韩国股市的卖压，韩国可说是美国联准会决定减少购债后，第一个出现外资净汇出的市场。

假如从资金流向来看，成熟经济体在一四年仍将是赢家，英国《经济学人》杂志在一四年预测即指出，今年的主要利多消息仍将来自成熟市场，「发达四国」（美、日、德、英）将取代「金砖四国」。

观察全球基金市场的流动，一三年全球共同基金流入美国一二三八．五八亿美元居冠；欧洲是四八四．二亿美元；日本则是四三五．九一亿美元；但是从金砖四国净流出三十一．八四亿美元；欧非中东市场流出六十五．四八亿美元；拉丁美洲流出八十六．五一亿美元，不含日本的亚洲新兴市场则流出二十七．六七亿美元。

**热钱转往成熟经济体，东协面临调整压力**

亚洲过去五年表现最亮眼的东协市场因为基期过高，面临资金净流出的压力，首当其冲的是政局陷入混乱的泰国，元月二日泰国股市大跌六七．九四点，跌破一三年八月新低点，一三年泰国股市下跌六．六八％，是亚洲最弱势的市场；印尼股市进入一四年连续下挫，最低跌到四一八八．三八点，已接近一三年八月的最低点；只有马来西亚相对表现较出色。

过去经济成长率最出色的菲律宾，股市创下七四○三．六五点的历史新高，一四年跌破六○○○点。资金外流将是一四年东协市场最大的考验，从股市技术面来看，东协市场的菲律宾、印尼、泰国、新加坡股市都陷入空头排列，未来调整之路恐怕十分漫长。

日本的日经指数在一三年写下四十二年以来最大涨幅，但进入一四年开年第一个交易日，却大跌三八二．四三点，元月七日继续下跌，显然一三年累积的大涨幅进入一四年必须要调整。

台股的情况也是如此，一三年台股全年上涨九一二．○一点，涨幅达一一．八四％，如果以亚洲股市来评比，台股仅次于日本、越南、澳洲，在亚股中表现排名第四，但台股也将因为一三年累积较大涨幅，一四年的表现恐怕也会打折。

一三年台股在证所税八五○○点阴影解除后，终于突破八五○○点大关，创下八六四七．二四点的新高纪录，不过进入一四年也是开高走低格局。从全球股市的脉动来看，像东协等高基期市场纷纷回档，反而像欧债危机后欧猪五国，一三年股市表现可圈可点。

台股从一三年第四季起，最低基期的「四大惨业」族群纷纷有好表现，ＤＲＡＭ股的华亚科大涨逾四倍，面板的彩晶大涨逾二倍，太阳能的新日光、茂迪大涨一倍多，最近ＬＥＤ转强上攻，可以看出很多产业逐渐否极泰来；反而是过去大涨一整年的绩优成长股，也开始像三星一般，面临「成长极限」的压力。

好好掌握一四年的钱潮流动，并调整一下心情，在年初乐观中保持一些戒心，摸石过河前进，才能在投资市场中当一个从容的赢家。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。