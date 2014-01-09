台湾货币市场：1月9日及本提存期资金预期变化一览表

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月9日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期730亿台币。
--102甲1期公债付息5.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期3兆(万亿)4,217.6亿台币 ：(单位：亿台币)
1/10 977.85
1/13 6,204.20
1/14 4,210.50
1/15 1,724.00
1/16 3,969.00
1/17 947.00
1/20 2,104.80
1/21 863.00
1/22 644.30
1/23 3,368.50
1/24 3,604.40
1/27 3,968.30
1/28 1,600.75
1/29 31.00
--公债还本付息917.1850亿台币
1/12 99甲1期4息 7.0000亿台币
1/13 100甲2期3息 13.8125亿台币
1/15 102甲2期1息 7.0000亿台币
1/18 89甲7期14息 31.2500亿台币
1/20 101甲2期2息 13.0000亿台币
1/21 98甲1期本金 800.0000亿台币
1/21 98甲1期5息 7.0000亿台币
1/22 88甲3期15息 14.1225亿台币
1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币
1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--1/13：发行两年期央行定存单，预计金额100亿台币，10日标售。
--1/14：发行财103-2期182天期国库券，预计金额250亿台币，13日标售。
--1/17：发行103/1期两年期公债，预计金额350亿台币，14日标售。
--1/20：发行103/2期五年期公债，预计金额400亿台币，15日标售。
--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--农历年关前资金偏紧。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申