中国数据：12月出口同比增长4.3%，进口同比增8.3%--海关

路透北京1月10日 - 中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8. 3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%。 海关数据并显示，12月中国贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。 2013年全年看，出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%；贸易顺差为2,597.5亿美元。 以下为12月贸易数据详情：（同比，%） 指标 实际值 预估中 预估区间 上月 上年同期 值 出口 4.3 4.9 -6.8~8.0 12.7 14.1 进口 8.3 5.3 0.1~7.4 5.3 6 贸易顺差( 256.4 311.5 171.5~367 338 316.2 亿美元) 浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)