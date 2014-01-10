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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 10:03 BJT

中国数据：12月出口同比增长4.3%，进口同比增8.3%--海关

路透北京1月10日 - 中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8.
3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%。
    
    海关数据并显示，12月中国贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。
    
    2013年全年看，出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%；贸易顺差为2,597.5亿美元。
    
    以下为12月贸易数据详情：（同比，%）
 指标       实际值  预估中   预估区间    上月   上年同期
                    值                          
 出口       4.3     4.9      -6.8~8.0    12.7   14.1 
 进口       8.3     5.3      0.1~7.4     5.3    6
 贸易顺差(  256.4   311.5    171.5~367   338    316.2  
 亿美元)                                        
 
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）


 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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