服务快讯!!台湾证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】****

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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以下汤森路透列表将新增：
1. 「文化创意」指数及指数成份股列表：,
2. 上柜／兴柜「文化创意」产业类股票列表：,
详细汤森路透代码一览表请参阅DN073381/ZHT。
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DN073381/ZHT: 证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。