服务快讯!!台湾证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】****

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
亲爱的客户，您好。
配合台湾证券柜台买卖中心，汤森路透即时资讯将自2014年01月06日起将推出新的文化创意产业指数, 并新增「文化创意」产业 挂牌类别。该类别代码为32 ，揭示于个股的#1003栏位中。
以下汤森路透列表将新增：
1. 「文化创意」指数及指数成份股列表：,
2. 上柜／兴柜「文化创意」产业类股票列表：,
详细汤森路透代码一览表请参阅DN073381/ZHT。
同现行台湾上柜证券交易所指数指数，DataScope使用者可从档案编号0646接收台湾期文化创意产业指数统计相关资讯。
撷取更多台湾指数相关资料，透过汤森路透公司终端机（Eikon / 3000Xtra）键入下列代码后按下 ENTER 键即可：
页码／代码 资讯内容
------------ ------------------------
TW/INDICES1 台湾指数索引资讯
TW/SECTOR1 台湾产业类别索引资讯
以上资讯，您可同时参阅汤森路透Change Notification DN073381之英文说明及DN073381/ZHT中文说明。汤森路透即时系统的服务快讯新闻代码 INFO 提供最即时的路透资料新增或异动等资讯，建议您随时锁定撷取，快速掌握更新讯息。
DN073381/ZHT: 证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】
路透公司网站亦提供【服务快讯】下载服务，请连结至汤森路透线上客户服务Customer Zone网页：customers.reuters.com/。
如有任何问题，请致电客户服务专线 ，客服专员将竭诚为您服务。台湾地区客户请致电亚洲客户服务中心免费专线 0800-666-061。(完)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。