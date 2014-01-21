服务快讯!!台湾证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】****

亲爱的客户，您好。

配合台湾证券柜台买卖中心，汤森路透即时资讯将自2014年01月06日起将推出新的文化创意产业指数, 并新增「文化创意」产业 挂牌类别。该类别代码为32 ，揭示于个股的#1003栏位中。

以下汤森路透列表将新增：

1. 「文化创意」指数及指数成份股列表：,

2. 上柜／兴柜「文化创意」产业类股票列表：,

详细汤森路透代码一览表请参阅DN073381/ZHT。

同现行台湾上柜证券交易所指数指数，DataScope使用者可从档案编号0646接收台湾期文化创意产业指数统计相关资讯。

撷取更多台湾指数相关资料，透过汤森路透公司终端机（Eikon / 3000Xtra）键入下列代码后按下 ENTER 键即可：

页码／代码 资讯内容

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TW/INDICES1 台湾指数索引资讯

TW/SECTOR1 台湾产业类别索引资讯

以上资讯，您可同时参阅汤森路透Change Notification DN073381之英文说明及DN073381/ZHT中文说明。汤森路透即时系统的服务快讯新闻代码 INFO 提供最即时的路透资料新增或异动等资讯，建议您随时锁定撷取，快速掌握更新讯息。

DN073381/ZHT: 证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】

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