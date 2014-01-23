服务快讯!!台湾证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】****

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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配合台湾证券柜台买卖中心，汤森路透即时资讯将自2014年01月06日起将推出新的文化创意产业指数, 并新增「文化创意」产业 挂牌类别。该类别代码为32 ，揭示于个股的#1003栏位中。
以下汤森路透列表将新增：
1. 「文化创意」指数及指数成份股列表：,
2. 上柜／兴柜「文化创意」产业类股票列表：,
详细汤森路透代码一览表请参阅DN073381/ZHT。
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DN073381/ZHT: 证券柜台买卖中心（GTSM）推出【文化创意产业指数】
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路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32