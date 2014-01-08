《中国债市每日综述》现券暖势不改，机构仍偏谨慎关注明日通胀数据

* 现券暖势不改，然日内亦有同IRS一起现收敛迹象

* 机构策略仍偏谨慎，倾向于持有流动性较好的券种

* 关注周四将公布国内价格指标

路透北京1月8日 - 中国银行间债市周三现券暖势不改，得益于开年来资金面好于预期，及加强影子银行监管新规等；然机构总体策略仍偏谨慎，操作上也更加倾向于持有短期或流动性较好券种以应变。现券和IRS暖象日内均有收敛，关注周四将公布国内价格指标。

“国债挺好呀，(收益率)下得多，三年政金债也不错，”北京一大型银行交易员称，“经济和政策面都没啥，资金面还行，主要靠情绪刺激。”

上海一券商交易员则表示，开年来资金面持续偏宽，市场情绪趋好推动交易盘持续尝试推暖债市，但“没见谁坚定地觉得是机会，也没人大规模进去折腾”。令市场顾忌的，依旧是偏谨慎的月内资金预期及央行偏紧基调。对配置盘而言，当前收益不错可考虑参与。

上述大行交易员并表示，基建投资等融资需求不收缩、资金价格不趋势性回落，就很难形成趋势性机会，故其更多选择借机出货。交易品种上，倾向于持有国债、中短期政金债和短期信用债。

敦和投资有限公司宏观策略总监徐小庆认为，2014年中国融资需求的降温有望舒缓趋紧的政策神经，从而打开资金利率下行空间，进而解开束缚2013年股债市场表现的“紧箍咒”。

剩余期限约6.78年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.58%，低于上日尾盘的4.61%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.696元人民币，较上日结算价涨0.298元，或0.33%。

人民币利率互换(IRS) 周三先跌后涨，最新成交水平与上日相比变化不大。交易员认为，随着超预期的资金面改善，IRS近日连续下挫，已抵消多数元旦前后涨幅，继续下行动力逐步减弱。三个月shibor定盘价格小涨，相应IRS也整体持稳。在没有新的方向前，不少机构转向暂时观望。

国家统计局周四将公布2013年12月居民消费价格指数(CPI)和 工业品价格指数(PPI)。路透调查显示，在低基数效应下，通胀预计将回落，CPI同比涨幅降至2.7%。

**资金面“短松长紧”结构性失衡**

银行间市场主要回购加权利率 周三续走低。交易人士表示，隔夜等短期资金供给泛滥，价格回落态势不改，但长期限资金则除个别大行外，出资机构寥寥，流动性暂时呈现“短松长紧”的结构性失衡状况。

对于新股IPO首次公开发行对资金面的冲击，他们认为，并未明显感觉对货币市场造成影响，可能因为申购资金规模并不大，但未来影响不确定性仍存。

至于上海证交所182天期质押式回购 105的开盘利率，市场人士多倾向于认为是误操作。

“还是挺宽松的吧，隔夜和七天供给比较多，但是一个月的还是不行”，上海一银行交易员表示，当前流动性结构失衡现象明显，隔夜回落在2.8%附近，而七天及14天期限以上资金价格则在4%-7%，点差逐步拉大。

她并解释称，短期内资金面宽松主要因年末存款尚未流出银行体系，初步估计本月中下旬，随着银行放贷节奏加快以及月中缴税及春节临近等因素，资金收紧概率比较高。“短期资金感觉是一种幻觉，说不定哪天就忽然紧了，”

中国新股发行潮正式启动，今日首批两只新股开始申购，对此，上海另一银行交易员认为，新股申购的资金冻结及在途均会对资金利率造成干扰，但目前规模偏小影响尚不明显，不排除大盘股造成利率波动，但预计随着新股发行常态化之后影响将偏弱。

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北京时间16:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8002 2.8379 -3.77

七天 4.0799 4.2615 -18.16

14天 4.9114 5.0528 -14.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9700 2.0050 +96.50

七天 4.1900 4.3300 -14.00

14天 4.5000 4.5050 -0.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8400 2.9000 -6.00

七天 4.1500 4.2730 -12.30

14天 4.9600 5.2000 -24.00

Shibor

其中:隔夜 2.8300 2.8300 +0.00

七天 4.1260 4.1260 +0.00

三个月 5.5821 5.5821 +0.00

-----------------------------------------------------------(完)

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