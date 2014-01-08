《全球汇市》贸易数据扶助美元走高，加元因国内PMI表现不佳而下跌

美联储官员一直在小心翼翼淡化加快缩减刺激的可能性。波士顿联储总裁罗森格伦和旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，预计美联储将稳步削减刺激措施。
Altana的Gunner补充说，“事情主要取决于周五的非农就业报告，大家会提防在那之前被套住。”
美元兑欧元 缩减稍早跌幅，欧元目前下跌0.1%报1.3604美元。
欧洲央行周四将举行2014年首次政策会议，但可能只会警告称准备好在未来采取行动，尽管欧元区通胀率再次意外下滑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3601 1.3615 -0.10 -1.05 1.3745
美元/日圆 104.98 104.60 +0.36 -0.30 105.30
欧元/日圆 142.79 142.42 +0.26 -1.27 144.63
美元/瑞郎 0.9104 0.9090 +0.15 +1.97 0.8928
英镑/美元 1.6422 1.6401 +0.13 -0.81 1.6556
美元/加元 1.0820 1.0764 +0.52 +1.88 1.0620
澳元/美元 0.8916 0.8925 -0.10 +0.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8274 0.8281 -0.08 +0.83 0.8206
欧元/瑞郎 1.2383 1.2377 +0.05 +0.91 1.2271
欧元/英镑 0.8282 0.8301 -0.23 -0.18 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9038 8.8687 +0.40 +0.64 8.8474
美元/挪威克朗 6.2010 6.1682 +0.53 +2.22 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 隋芬; 审校 白云)