更新版 1-台湾货币市场：央行积极收受游资，但银行准备积数仍有暴增疑虑

* 央行积极收受游资但积数仍有暴增疑虑

* 今年通货发行数料创纪录高位、逼近2兆台币

* 明、后日短票金额料增加 (更新拆款以及存单发行金额)

记者 高洁如

路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。银行领新钞作业仍旧持续进行，为免月底的全体银行准备数字暴增，央行也积极回收游资；只不过，以准备数字来看，全体银行的负数开得并不够大，若此持续下去，恐难避免提存期底准备数字大幅累积。

汇银人士表示，以中大型本地商银的新钞作业来看，一家银行约要换领200亿台币的新钞，本周开始即有不少大型银行开始作业，等于这些库存现金将会累积计入本提存期的准备数字，这将会使银行的累积数字暴增。

“这旬看起来是百分之百(积数)会爆掉，”一位大型银行资调人士说。

他表示，即使中央银行近期较为积极地收受游资，但全体银行的负数不够大，若此情况持续，月底的准备数字恐难避免创下高位。

拆款中心数据显示，去年11月3日全体银行超额准备达7,248亿台币的高位，但随后回落。

根据中央银行统计资料，2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆(万亿)台币，较当年初增加4,330亿。若以农历春节期间通货发行约4,000余亿台币计，今年农历新年前最后一个交易日--1月29日的通货发行数可望由年初的1.566兆，向上挑战2兆台币的通货发行新高。

中央银行的每日通货发行统计资料，请见(here)

上日一位中央银行不具名官员表示，将依准备货币的目标数，且一并观察年关前后的资金需求，来冲销市场资金。而每年的〞尾牙〞以后，通货发行的金额将步入纪录高位，这也表示银行的资金将趋少，估计尾牙之后若是没有其他如外资流入的因素，央行收受市场多余资金的力道也会稍稍减缓。

今年尾牙(农历的12月16日)落在1月16日，股市在1月27日封关，28-29日无市场交易，仅办理款券的交割作业。货币市场年关前最后一个交易日则为1月29日。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.390%，亦同于上日；一周拆款利率在0.380-0.420%，也与上日相同。

**明后日短票量料增加**

至于短票市场方面，交易人士指出，近期因是月初因此发票量少一些，不过明、后天会多一点票量，周末会增加到一倍。只不过，银行间预框短票也仍然积极，估计本提存期会维持银行客户、稍退一些投信的资金，因投信的资金变化情况较大。

〞跨了年有一些民营银行也复活了，会维持银行的量，投信要增加票量的就没办法。〞一位大型票券商交易员表示。

落点在农历年前的短票利率大约在0.60-0.61%、跨年短票利率在0.62-0.63%。大致同上交易日。

台湾央行今日共发行829亿台币存单，相较存单到期829亿台币，存单发行余额持平。 本周央行存单到期总额为8,213亿台币，本周余日的存单落点为：周四730亿及周五977.85亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负370亿台币，累计超额准备为1,266亿，加计前期1%的超额准备为2,223亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。投信因来自寿险的申购款流入找券积极，惟多属一周内的短期资金，RP利率也并未因此而走低。

一票券商交易员表示，本周以来，投信都在前一天下午即来电要券，主要是因为寿险业者申购货币型基金所致。不过投信客户也强调只能做短，因此还看不到有跨年的需求。

另一证券商交易员则称，投信担忧农历年关前会有赎回压力，因此多婉拒跨年的安排。惟观察近期的资金状况，相信农历年前还不至于会紧张到调度不来。

一大型票券商交易员指出，目前两周内公司债RP的利率做在0.50-0.55%，但若是落点在年关前一周就降到0.46-0.48%，这样的安排是希望客户能跨过农历年。

“ 我们届时可能会开出0.56-0.58%的利率，吸引客户跨过去。 ”他说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；10-20天公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。