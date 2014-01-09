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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 17:20 BJT

台湾债市：102/11期借券成交34.84亿台币，加权平均利率0.5888%

路透台北1月9日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  102/11    34.84    0.5900    0.5800        0.5888       115.5     118.5
  102/10    35.39    0.5900    0.5800        0.5886       340.5     339.5
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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