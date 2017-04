路透香港1月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,金卫医疗集团正在台湾筹集6亿元人民币(9,900万美元)的三年期海外贷款。

合作金库银行担任牵头行兼簿记行。

这笔分期偿付贷款可以人民币或美元两种形式提取,人民币部分利率较香港银行同业人民币拆息加码200个基点,美元部分较Libor加码380个基点。

受邀银行以三个层次参贷。承贷1.2亿元人民币及以上、或2,000万美元及以上的银行,担任牵头行,前端费为100个基点。承贷6,000万到1.19亿元人民币或1,000-1,900万美元的银行,担任主办行,有60个基点的费率。承贷3,000-5,900万人民币或500-900万美元,担任安排行,有25个基点的费率。

这笔无担保贷款的承诺费为50个基点。

融资由金卫医疗的五家子公司提供担保,它们是:China Bright Group Co Ltd、GM Hospital Group Ltd、GM Hospital Investment Ventures Co Ltd、GM Hospital Management Co Ltd、和Golden Meditech Stem Cells Co Ltd。

所筹资金将用于为公司在2012年9月获得的6,500万美元三年定期贷款提供再融资及用作一般运营资本,2012年贷款的最高综合收益为395个基点,费用是30个基点,利率较Libor加码385个基点。

银行回复截止日期为1月24日。

消息人士称,借款方于12月19-20日在北京安排了实地考察。

金卫医疗是在香港上市的一家综合性医疗事业集团,亦在台湾发行台湾存托凭证(TDR)挂牌。(完)