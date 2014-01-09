版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 08:42 BJT

表格：澳洲11月零售销售较上月成长0.7%，增幅大于市场预期

路透悉尼1月9日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲11月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7%，路透调查预估为增长0.3%。

10月零售销售未修正，仍为增长0.5%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 11月 10月

(经季节调整) 22.46 22.31

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐