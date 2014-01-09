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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 09:21 BJT

韩国央行：宣布维持指标利率在2.50%不变，符合预估

26位接受路透访问的分析师中有25位预计，央行不会改变这一利率。21位预计未来政策将发生变化的分析师中有18位表示，韩国央行可能在今年或明年初升息。

韩国比其他新兴市场国家更好地适应了近期全球金融变化，预计2014年将展开稳健复苏。韩国央行将在今日稍晚公布2014年经济预估修正值和2015年经济预估。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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