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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 10:43 BJT

韩国央行：维持利率不变的决定获一致通过--央行总裁

路透首尔1月9日 - 韩国央行总裁金仲秀称，央行货币政策委员会周四一致通过了维持利率不变的决定。

金仲秀还对记者称，央行维持2014年经济增长3.8%的预估，2015年料增长4.0%；央行同时把通胀率预估从去年10月预计的2.5%小幅调降至2.3%，并预期2014年下半年通胀率降至目标区间内。(完)
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