EIA库存周报：美国上周原油库存连续第六周下降，汽油馏分油库存大增

路透纽约1月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的报告显示，美国上周原油库存连续第六周下降，因此前墨西哥湾沿岸地区的库存急剧减少，而且炼厂继续保持偏高的开工率。
EIA数据显示，美国1月3日止当周的原油库存减少270万桶，而墨西哥湾沿岸地区库存大降620万桶。
过去六周的原油库存降幅共计3,350万桶，为1990年10月以来幅度最大的六周降幅。
分析师原先预期原油库存下降90万桶。
数据还显示，美国原油期货交货地库欣的原油库存上周增加110万桶。
与此同时，汽油和柴油库存大幅增长，由于炼厂继续保持高速运转。
汽油库存增加620万桶，远超分析师预估的增加230万桶。馏分油库存大增580万桶，预估为增190万桶。
上周炼厂产能利用率较12月27日当周微跌0.1个百分点至92.3%，不过仍是2005年以来1月初的最高水平。
“我们生产汽油的架势好像是它就要过时一样，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
“产量超过需求，所以预计炼厂暂时不会再需要这么多的原油了，”他补充道。
汽油需求通常在冬季下滑。本周席卷北美地区的北极寒流或将拖累需求。
在该报告出炉后，美国汽油期货扩大跌势触及盘中低点。RBOB汽油期货 下跌1.56美分至每加仑2.6533美元，此前一度升至2.6830。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 徐文焰；审校 张涛)