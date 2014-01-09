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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:01 BJT

《全球汇市》美元触及七周高点，关注欧洲央行会议和中国通胀数据

澳元兑美元下滑，跌破0.89美元，持续回吐上周涨幅。

澳元走势将受今日稍后的澳洲和中国数据牵动。若澳洲零售销售数据意外良好，应会提供部分支撑。

市场预期中国12月消费者物价指数(CPI)增幅会放缓至四个月低点2.7%。

市场应乐见这样的结果，因北京当局将有维持宏观政策稳定的空间，以推动结构性改革。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3572 1.3574 -0.01 -1.26 1.3745

美元/日圆 104.83 104.83 +0.00 -0.45 105.30

欧元/日圆 142.27 142.33 -0.04 -1.70 144.73

美元/瑞郎 0.9113 0.9108 +0.05 +2.07 0.8928

英镑/美元 1.6443 1.6447 -0.02 -0.68 1.6556

美元/加元 1.0823 1.0818 +0.05 +1.91 1.0620

澳元/美元 0.8889 0.8901 -0.13 -0.27 0.8913

新西兰元/美元 0.8264 0.8264 +0.00 +0.71 0.8206

澳元/日圆 93.160 93.330 -0.18 -0.74 93.850

新西兰元/日圆 86.620 86.650 -0.03 +0.24 86.410

英镑/日圆 172.36 172.45 -0.05 -1.13 174.33

澳元/新西兰元 1.0749 1.0767 -0.17 -0.91 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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