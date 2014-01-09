版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:25 BJT

金砖国家：1月8日股汇市收盘纵览

路透1月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.17%，成为973.17点。

中国股市：沪综指收跌至五个月新低，险资投资新政难改大盘弱势

香港股市：恒指收高1.3%创逾七周最大单日涨幅，达芙妮再度飙升

中国汇市：人民币收平，市场做多情绪不减短期或再创新高

============================================================================

拉美股市：巴西股市收高，工业生产数据强于预期，支持了巴西经济成长具有力道的迹象。Bovespa指标股指 涨0.29%，报50,576.64点，但年初迄今，该指数仍跌近2%。

拉美汇市：拉美货币下跌，美数据抢眼及美联储会议纪录引发担忧

============================================================================

南非股市：连续第四天收低，Anglo American Platinum 铂金生产商类股下跌拖累大盘，而且受到美股疲弱的牵连。Top-40绩优股指数 下跌0.41%，至40,962.55点。综合指数 则跌0.37%，至45,696.97点。

南非汇市：兰特创五年新低，美元强劲及南非经济前景疲弱令其承压

============================================================================

印度股市：收升，为今年首日收高，逆转之前连续五日的跌势，Tata Consultancy Services等出口股上涨，因对其财报抱有希望；中期派息计划亦推高Coal India股价。指标BSE指数 涨0.17%或36.14点，报20,729.38点，之前五个交易日跌幅为2.3%。NSE指数 升0.2%或12.35点，报6,174.60点。

印度汇市：印度卢比上扬，因国内股市略微上涨，为年初以来首日扬升，不过在下周关键的通胀数据公布前，整体人气仍谨慎。卢比兑美元 收报62.07/08，上日报62.30/31。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,390.350点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.29点至758.12点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.06%，报33.1935卢比；卢布兑欧元 升0.42%，报45.1215卢布。(完) (整理 李爽 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐