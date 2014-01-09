金砖国家：1月8日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.17%，成为973.17点。
中国股市：沪综指收跌至五个月新低，险资投资新政难改大盘弱势
香港股市：恒指收高1.3%创逾七周最大单日涨幅，达芙妮再度飙升
中国汇市：人民币收平，市场做多情绪不减短期或再创新高
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拉美股市：巴西股市收高，工业生产数据强于预期，支持了巴西经济成长具有力道的迹象。Bovespa指标股指 涨0.29%，报50,576.64点，但年初迄今，该指数仍跌近2%。
拉美汇市：拉美货币下跌，美数据抢眼及美联储会议纪录引发担忧
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南非股市：连续第四天收低，Anglo American Platinum 铂金生产商类股下跌拖累大盘，而且受到美股疲弱的牵连。Top-40绩优股指数 下跌0.41%，至40,962.55点。综合指数 则跌0.37%，至45,696.97点。
南非汇市：兰特创五年新低，美元强劲及南非经济前景疲弱令其承压
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印度股市：收升，为今年首日收高，逆转之前连续五日的跌势，Tata Consultancy Services等出口股上涨，因对其财报抱有希望；中期派息计划亦推高Coal India股价。指标BSE指数 涨0.17%或36.14点，报20,729.38点，之前五个交易日跌幅为2.3%。NSE指数 升0.2%或12.35点，报6,174.60点。
印度汇市：印度卢比上扬，因国内股市略微上涨，为年初以来首日扬升，不过在下周关键的通胀数据公布前，整体人气仍谨慎。卢比兑美元 收报62.07/08，上日报62.30/31。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,390.350点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.29点至758.12点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.06%，报33.1935卢比；卢布兑欧元 升0.42%，报45.1215卢布。(完) (整理 李爽 审校 张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申