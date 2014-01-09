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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 08:09 BJT

重温稿-路透调查：英国央行或需下调失业率门槛，但本月尚无可能

路透1月3日 - 根据路透调查，虽然仍属少数意见，但愈来愈多分析师认为，英国央行可能需要下调7%的失业率门槛。此前英国央行已经表示，只有失业率触及7%才会开始讨论升息。

连续数月的英国数据都显示该国经济正在健康复苏，并且就业岗位创造的数量要高于几个月前。

尽管一般仍认为，明年下半年英国央行才会上调处于纪录低位0.5%的利率，但41位分析师中有13位表示，英国央行将需要在升息之前下调7%的失业率门槛。

上个月进行的路透调查有53位分析师参与，当时只有6人认为英国央行需要降低失业率门槛。此次最新调查进行时，有一部分人还在度假，表明其结果可能低估了认为英国央行或很快被迫修改政策指引的分析师人数。

当前英国失业率在7.4%。

尽管货币政策委员会(MPC)已经明确表示，失业率降到7%，并不真正意味着升息。一旦失业率降至该水平，且没有进一步的指引，可能会给市场利率带来上档压力，并可能导致家庭和企业缩减支出。

“我们预计MPC将会同意修改指引，其中也许会包括调低失业率门槛，或者表明低于7%的失业率是可以接受的，只要工资增长仍保持在较低水准。”Investec首席经济学家Philip Shaw表示。

不过，MPC在1月9日召开的下次政策会议上不会做出这些改变。

受访的45位分析师中有27人认为，英国经济复苏的最大阻碍是企业投资和出口不能继续强劲增长。

“考虑到英国房价、消费者抵押贷款债务和工资间存在的差距走阔，除非企业投资和生产力成长加快，并开始在未来几个季度提高实际收入，否则当前复苏动能有陷入泡沫的风险，”G+ Economics的首席经济学家Lena Komileva说。(完) (编译 洪曦; 审校 母红)
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