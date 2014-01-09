重温稿-路透调查：英国央行或需下调失业率门槛，但本月尚无可能

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月3日 - 根据路透调查，虽然仍属少数意见，但愈来愈多分析师认为，英国央行可能需要下调7%的失业率门槛。此前英国央行已经表示，只有失业率触及7%才会开始讨论升息。
连续数月的英国数据都显示该国经济正在健康复苏，并且就业岗位创造的数量要高于几个月前。
尽管一般仍认为，明年下半年英国央行才会上调处于纪录低位0.5%的利率，但41位分析师中有13位表示，英国央行将需要在升息之前下调7%的失业率门槛。
上个月进行的路透调查有53位分析师参与，当时只有6人认为英国央行需要降低失业率门槛。此次最新调查进行时，有一部分人还在度假，表明其结果可能低估了认为英国央行或很快被迫修改政策指引的分析师人数。
当前英国失业率在7.4%。
尽管货币政策委员会(MPC)已经明确表示，失业率降到7%，并不真正意味着升息。一旦失业率降至该水平，且没有进一步的指引，可能会给市场利率带来上档压力，并可能导致家庭和企业缩减支出。
“我们预计MPC将会同意修改指引，其中也许会包括调低失业率门槛，或者表明低于7%的失业率是可以接受的，只要工资增长仍保持在较低水准。”Investec首席经济学家Philip Shaw表示。
不过，MPC在1月9日召开的下次政策会议上不会做出这些改变。
受访的45位分析师中有27人认为，英国经济复苏的最大阻碍是企业投资和出口不能继续强劲增长。
“考虑到英国房价、消费者抵押贷款债务和工资间存在的差距走阔，除非企业投资和生产力成长加快，并开始在未来几个季度提高实际收入，否则当前复苏动能有陷入泡沫的风险，”G+ Economics的首席经济学家Lena Komileva说。(完) (编译 洪曦; 审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申