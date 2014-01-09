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债券 | 2014年 1月 9日 星期四 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月9日-1月16日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                   
 日期  时间   国家   规模     发行细节
 1/9          法国            长期政府债券(OAT)
 1/9          西班            公债标售
              牙              
 1/9          美国            30年期公债
 1/9          日本            三个月期贴现国库券
 1/10         日本            10年期通胀保值债券
 1/10         日本            六个月期贴现国库券
 1/10         意大            国库券标售
              利              
 1/13         意大            中长期债券标售
              利              
 1/13  1350   法国            国库券(BTF)
 1/15         日本            30年期公债标售
 1/15         日本            12个月贴现国库券标售
 1/15         德国   50亿欧   五年期联邦公债标售
                     元       
 1/16         日本            三个月期贴现国库券
 1/16         西班            公债标售
              牙              
 1/16         英国            传统债券标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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