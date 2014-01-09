版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:25 BJT

重发-《中国报摘》--中国证券报1月9日

(重发以补齐标头符号)

* 头版头条:

--中国保监会发布消息称，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。

* 其他:

--记者获悉，新一轮服务贸易促进政策有望近日出台，将支持符合条件的服务外包企业发行债务融资工具和在境内外特别是创业板上市，拓宽服务外包企业融资渠道，并引导社会资本进入服务外包创业投资领域和新兴国际服务外包发展领域。

--交通银行 金融研究中心发布报告预计，2014年中国经济增速保持在7.5-8%的合理区间，全年实际增速约7.8%，且季度波动较小，运行平稳。

--数据显示，47家环保概念公司中有17家发布了2013年度业绩预告，有七家净利润同比增长，其中四家幅度超过50%。分析师预测，资金向环保细分领域集聚是大概率事件，环保行业并购将明显加快，2014年将迎来行业并购整合年。

--互联网权益类新基金--银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金获批，由中证指数公司与腾讯财经、济安金信公司合作开发，是国内第一只由互联网媒体与专业机构联合发布的证券市场指数。

--国家新闻出版广电总局数字出版司副司长宋建新透露，数字出版司正在进行评估调研移动游戏经营现状，将研究出台移动游戏管理办法。此外，他还强调，总局鼓励推动移动游戏产业快速健康发展，引导社会资本进入中国移动游戏出版产业。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐