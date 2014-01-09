重发-《中国报摘》--中国证券报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 头版头条:
--中国保监会发布消息称，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。
* 其他:
--记者获悉，新一轮服务贸易促进政策有望近日出台，将支持符合条件的服务外包企业发行债务融资工具和在境内外特别是创业板上市，拓宽服务外包企业融资渠道，并引导社会资本进入服务外包创业投资领域和新兴国际服务外包发展领域。
--交通银行 金融研究中心发布报告预计，2014年中国经济增速保持在7.5-8%的合理区间，全年实际增速约7.8%，且季度波动较小，运行平稳。
--数据显示，47家环保概念公司中有17家发布了2013年度业绩预告，有七家净利润同比增长，其中四家幅度超过50%。分析师预测，资金向环保细分领域集聚是大概率事件，环保行业并购将明显加快，2014年将迎来行业并购整合年。
--互联网权益类新基金--银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金获批，由中证指数公司与腾讯财经、济安金信公司合作开发，是国内第一只由互联网媒体与专业机构联合发布的证券市场指数。
--国家新闻出版广电总局数字出版司副司长宋建新透露，数字出版司正在进行评估调研移动游戏经营现状，将研究出台移动游戏管理办法。此外，他还强调，总局鼓励推动移动游戏产业快速健康发展，引导社会资本进入中国移动游戏出版产业。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申