《焦点》穆拉利退出微软接班人角逐，市场聚焦内部人选

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**“黑马”胜出？**
野村的Rick Sherlund在一份研究报告中称穆拉利的退出“令人失望”，这呼应了一些其他投资者和分析师的看法。
Sherlund称，董事会会选择谁还不明朗，称他认为Bates和Nadella有能力接任，但“很有可能要遵从微软董事会的方向性意见，而不是如我们希望的那样，改变董事会的意见并带领公司走上一条新路”。
Ives称，如果微软真的选择从外部找人，候选人可能包括Facebook 首席运营官Sheryl Sandberg、VMware 执行长Pat Gelsinger和Pivotal执行长Paul Maritz。
Sherlund也认为微软仍有可能从外部寻找“黑马”，但指出Maritz等一些科技领域候选人可能已经拒绝接受这一职位。
微软独立董事John Thompson在12月公布于公司网站的一篇博客上强调，执行长需要在科技领域有良好的知名度，“有能力领导一个高科技公司并与顶级科技人才配合”。
Thompson称，预期由其领导的四人执行长人选寻找小组将“在2014年前期”做出决定。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 孙茉莉/徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申