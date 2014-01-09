《焦点》穆拉利退出微软接班人角逐，市场聚焦内部人选

**“黑马”胜出？**

野村的Rick Sherlund在一份研究报告中称穆拉利的退出“令人失望”，这呼应了一些其他投资者和分析师的看法。

Sherlund称，董事会会选择谁还不明朗，称他认为Bates和Nadella有能力接任，但“很有可能要遵从微软董事会的方向性意见，而不是如我们希望的那样，改变董事会的意见并带领公司走上一条新路”。

Ives称，如果微软真的选择从外部找人，候选人可能包括Facebook 首席运营官Sheryl Sandberg、VMware 执行长Pat Gelsinger和Pivotal执行长Paul Maritz。

Sherlund也认为微软仍有可能从外部寻找“黑马”，但指出Maritz等一些科技领域候选人可能已经拒绝接受这一职位。

微软独立董事John Thompson在12月公布于公司网站的一篇博客上强调，执行长需要在科技领域有良好的知名度，“有能力领导一个高科技公司并与顶级科技人才配合”。

Thompson称，预期由其领导的四人执行长人选寻找小组将“在2014年前期”做出决定。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 孙茉莉/徐文焰)