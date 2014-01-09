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货币新闻 | 2014年 1月 9日 星期四 08:37 BJT

日本热股：索尼触及一个月高点，因媒体报导称其拟将智能手机销量翻倍

路透东京1月9日 - 日本索尼 股价周四一度上涨5.2%至一个月高点，之前有媒体报导称，该消费电子公司计划在两年内将智能手机销量提高一倍。

索尼是主板交易量最大的股票。

日经新闻援引索尼执行长平井一夫的话称，该公司计划在2016年3月止的财年中出货逾8,000万部手机，并增加在美国和中国市场的销量。(完) (编译 侯向明; 审校 李春喜)
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